ФАС собралась взыскать 17 млн рублей с «Олимпситистрой» по делу Тимура Иванова

Федеральная антимонопольная служба России собирается взыскать ущерб в размере 17 млн рублей, который нанесла компания «Олимпситистрой», фигурирующая в деле о взятке экс-замминистра обороны Тимура Иванова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Президента компании Александра Фомина обвиняют в даче особо крупной взятки Тимуру Иванову. По данным следствия, экс-чиновник получил ее «в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны». Известно, что ранее Фомин уже получил взыскание в размере одной тысячи рублей.