ФАС собралась взыскать 17 млн рублей с «Олимпситистрой» по делу Тимура Иванова
Федеральная антимонопольная служба России собирается взыскать ущерб в размере 17 млн рублей, который нанесла компания «Олимпситистрой», фигурирующая в деле о взятке экс-замминистра обороны Тимура Иванова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.
Президента компании Александра Фомина обвиняют в даче особо крупной взятки Тимуру Иванову. По данным следствия, экс-чиновник получил ее «в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны». Известно, что ранее Фомин уже получил взыскание в размере одной тысячи рублей.
Компания «Олимпситистрой» была создана в 2006 году. Она занимается строительством жилых и нежилых объектов. Сейчас организация является основным застройщиком в Мариуполе и в других новых регионах России.
Самого Тимура Иванова задержали в апреле 2024 года. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, которая составляет почти 1,2 млрд рублей. Свою вину он отрицает. Бывшему чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы. Недавно суд продлил ему содержание под стражей до 23 августа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru