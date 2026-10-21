Ушаков: Путин заявил о готовности возобновить трехсторонние переговоры по Украине
Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности Москвы возобновить переговоры по Украине в трёхстороннем формате. Как пишет RT, об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
По его словам, об этом на встрече в Санкт-Петербурге глава государства проинформировал американского переговорщика Стива Уиткоффа.
«Наш президент информировал... что мы, в принципе, готовы возобновить упомянутые трёхсторонние переговоры в десятых числах ноября», — сказал он.
Ранее спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Евросоюз не имеет права участвовать в переговорах по урегулированию конфликта между Россией и Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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