Ушаков: Путин заявил о готовности возобновить трехсторонние переговоры по Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности Москвы возобновить переговоры по Украине в трёхстороннем формате. Как пишет RT, об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

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По его словам, об этом на встрече в Санкт-Петербурге глава государства проинформировал американского переговорщика Стива Уиткоффа.

«Наш президент информировал... что мы, в принципе, готовы возобновить упомянутые трёхсторонние переговоры в десятых числах ноября», — сказал он.

Ранее спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Евросоюз не имеет права участвовать в переговорах по урегулированию конфликта между Россией и Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаРоссияВладимир ПутинЮрий Ушаков

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