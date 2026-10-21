Россиянам назвали способы поддержать здоровье осенью
Поддержать организм осенью можно с помощью корректировки пищевых привычек. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала гастроэнтеролог и терапевт, эксперт бренда Repeat Анастасия Рожко.
Она указала, что необходимо придерживаться регулярного режима пищи, не доводя себя до сильного голода. Также эксперт отметила, что в холодное время года у некоторых людей может повышаться аппетит. В этой связи следует адаптировать рацион к режиму дня и физической активности.
Кроме того, осенью полезна еда с большим количеством белка, например, нежирное красное мясо, птица, рыба, морепродукты, яйца, молочные продукты или бобовые. Не будут лишними и замороженные овощи и фрукты.
Рожко добавила, что важным является соблюдение питьевого режима. В холодную погоду жажда может ощущаться не так заметно и люди могут начать пить меньше. Однако реальная потребность организма в жидкости остаётся прежней.
Ранее врач-диетолог Марият Мухина заявила «Радиоточке НСН», что в день следует потреблять не больше 600 граммов разных овощей.
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