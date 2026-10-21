«Подстроимся!»: Как визовый режим изменит отдых россиян в Черногории

Желающие посетить балканскую страну поедут в нее, несмотря на новые ограничения, заявил НСН Воскан Арзуманов.

Туризм держится на ослабленном визовом режиме, но поток в Черногорию небольшой, поэтому он сохранится, рассказал коммерческий директор TEZ TOUR Россия Воскан Арзуманов в беседе с НСН.

Черногория официально уведомила Россию о прекращении с 1 ноября действия межправительственного соглашения Москвы и Подгорицы об условиях взаимных поездок. Об этом заявил посол РФ в республике Александр Лукашик. Арзуманов не воспринял эту ситуацию как что-то особенное.

Черногория официально уведомила Россию о введении виз для россиян с 1 ноября
«Выездной туризм держится на трех столпах: авиабилеты, доступность и визы. Если хоть что-то начинает усложняться, то люди перестают ездить. Турпоток в Черногорию был не такой уж и большим. Те, кто хотят, туда обязательно поедут. Страна готова потерять наших туристов, потому что Европа занимается этим с 2022-го года. Вполне возможно, что происходящее — это политический вопрос. Мы вынуждены принимать новые правила — они скажут, что там будет две-три недели ожидания, значит будем подстраиваться под условия», — отметил он.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян объяснил НСН, при каких условиях, для россиян ничего не изменится после введения визового режима с Черногорией.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОтпускВизовый РежимЧерногория

Горячие новости

Все новости

партнеры