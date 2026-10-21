Туризм держится на ослабленном визовом режиме, но поток в Черногорию небольшой, поэтому он сохранится, рассказал коммерческий директор TEZ TOUR Россия Воскан Арзуманов в беседе с НСН.



Черногория официально уведомила Россию о прекращении с 1 ноября действия межправительственного соглашения Москвы и Подгорицы об условиях взаимных поездок. Об этом заявил посол РФ в республике Александр Лукашик. Арзуманов не воспринял эту ситуацию как что-то особенное.