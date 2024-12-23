«Войдет в топ-3»: Эколог Каваносян назвал последствия разлива мазута в Черном море

- Это масштабная экологическая катастрофа. Она входит минимум в топ-10 самых крупных разливов за новейшую историю нашей страны. А может быть, и войдет в топ-3, если все 9 тысяч тонн мазута утекут с этих кораблей. К этому относиться нужно очень серьезно. И, в общем, так к этому и относятся и люди на месте, и те, кто работают со стороны власти тоже. Очень много людей приехало.

- Сейчас зона загрязнения охватила Керчь, доходит до Анапы на юге. До Утриша она еще не дошла? Как повлиял на ситуацию ночной шторм?

- Ночной шторм отогнал пятно. Последние снимки я сейчас изучаю, радиолокационные. Пятно отошло от Керчи. И есть угроза, что оно все-таки зайдет в Таманский залив. Но вроде как ветер, я сейчас смотрю, должен измениться на восточный. Очень надеюсь, что этого не произойдет. Потому что там 500 тысяч птиц. И если туда дойдет, будет, конечно, повторение 2007 года, когда 30 тысяч птиц мы потеряли. Поэтому все в динамике… Выбрасывает то тут, то там. Уже на Керчь выбрасывало не сплошным заливом береговой линии, а кусками. То есть, разделяется пятно на мелкие метровые, может быть, 10-сантиметровые куски и выбрасывает на берега. Это может продолжаться еще достаточно долго, потому нужно все силы, которые сегодня сосредоточены в Анапе, распределять. Нужно ставить их на автомобили, чтобы они могли оперативно подъезжать в разные места, на разные побережья в Черном море. Если оперативно не убирать верхний слой мазута, когда он только-только появился на берегу, то, как мы видели по множеству фотографий, мазут уже на штык, а может быть даже и на два штыка лопаты, вниз пропитывается с песком… И вывозить нужно будет не верхний слой, а где-то 50 сантиметров песка срезать со всех пляжей и отправлять на утилизацию.

- В перспективе, какие территории максимально может охватить это бедствие? Дойдет ли мазут до Геленджика, Туапсе, Сочи? Есть ли риск дальнейшего распространения по побережью Крыма, может быть, в Азовском море?

- Пока то, что мы видим, погода меняется в ежедневном режиме, и пятно толкается то на восток, то на север, то сегодня, повторюсь, оно пойдет на запад. Оно примерно на том же месте, по сути, где и произошел разлив, просто туда-сюда болтается. Если установится погода на длительное время, то есть несколько дней будет ветер дуть в одну сторону, то да, конечно, загрязнение может оказаться и на побережье южном – Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи, может быть и Абхазия. Оно достаточно еще большое в море, чтобы доплыть до Абхазии условно. Но это, конечно, сценарий маловероятный, потому что в основном сейчас как раз-таки погода меняется постоянно и его болтает плюс-минус в одних и тех же берегах.