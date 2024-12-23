«Войдет в топ-3»: Эколог Каваносян назвал последствия разлива мазута в Черном море
Российские власти оказались не готовы к очередной экологической катастрофе в Черном море, несмотря на то, что аналогичная ситуация уже была в 2007 году, отметил в эфире НСН Георгий Каваносян.
В районе крушения танкеров с мазутом в Черном море начался шторм. Часть мешков с мазутом, собранным волонтерами, оказалась смыта в море: их просто не успела убрать техника. Где мешки вывезти не успели, попытались сделать насыпи из песка от волн. Тем не менее, волонтеры еще на днях жаловались, что техники для уборки мешков с мазутом не хватает, и зачастую она – не муниципальная, а частная. Эколог Георгий Каваносян, который работает на месте катастрофы, рассказал НСН об обстановке, проблемах с уборкой мазута и последствиях для купального сезона-2025.
- Что вам удалось увидеть своими глазами? Каков масштаб загрязнения?
- Это масштабная экологическая катастрофа. Она входит минимум в топ-10 самых крупных разливов за новейшую историю нашей страны. А может быть, и войдет в топ-3, если все 9 тысяч тонн мазута утекут с этих кораблей. К этому относиться нужно очень серьезно. И, в общем, так к этому и относятся и люди на месте, и те, кто работают со стороны власти тоже. Очень много людей приехало.
- Сейчас зона загрязнения охватила Керчь, доходит до Анапы на юге. До Утриша она еще не дошла? Как повлиял на ситуацию ночной шторм?
- Ночной шторм отогнал пятно. Последние снимки я сейчас изучаю, радиолокационные. Пятно отошло от Керчи. И есть угроза, что оно все-таки зайдет в Таманский залив. Но вроде как ветер, я сейчас смотрю, должен измениться на восточный. Очень надеюсь, что этого не произойдет. Потому что там 500 тысяч птиц. И если туда дойдет, будет, конечно, повторение 2007 года, когда 30 тысяч птиц мы потеряли. Поэтому все в динамике… Выбрасывает то тут, то там. Уже на Керчь выбрасывало не сплошным заливом береговой линии, а кусками. То есть, разделяется пятно на мелкие метровые, может быть, 10-сантиметровые куски и выбрасывает на берега. Это может продолжаться еще достаточно долго, потому нужно все силы, которые сегодня сосредоточены в Анапе, распределять. Нужно ставить их на автомобили, чтобы они могли оперативно подъезжать в разные места, на разные побережья в Черном море. Если оперативно не убирать верхний слой мазута, когда он только-только появился на берегу, то, как мы видели по множеству фотографий, мазут уже на штык, а может быть даже и на два штыка лопаты, вниз пропитывается с песком… И вывозить нужно будет не верхний слой, а где-то 50 сантиметров песка срезать со всех пляжей и отправлять на утилизацию.
- В перспективе, какие территории максимально может охватить это бедствие? Дойдет ли мазут до Геленджика, Туапсе, Сочи? Есть ли риск дальнейшего распространения по побережью Крыма, может быть, в Азовском море?
- Пока то, что мы видим, погода меняется в ежедневном режиме, и пятно толкается то на восток, то на север, то сегодня, повторюсь, оно пойдет на запад. Оно примерно на том же месте, по сути, где и произошел разлив, просто туда-сюда болтается. Если установится погода на длительное время, то есть несколько дней будет ветер дуть в одну сторону, то да, конечно, загрязнение может оказаться и на побережье южном – Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи, может быть и Абхазия. Оно достаточно еще большое в море, чтобы доплыть до Абхазии условно. Но это, конечно, сценарий маловероятный, потому что в основном сейчас как раз-таки погода меняется постоянно и его болтает плюс-минус в одних и тех же берегах.
- Отдельная боль – то, что мешки с мазутом начало смывать обратно в море. Как такое произошло? Не хватает техники?
- Конечно, техники не столько, сколько заявляется. Очень много привлекают техники частные волонтеры, просто платят каким-то трактористам, которые помогают это все собирать и вывозить с территории пляжа. Но второе – это координация. В принципе, она появилась только, по-моему, вчера или позавчера. Распределили зоны из официального штаба и назначили ответственных. Понятно теперь стало хотя бы кому звонить, когда собрал мешки. Потому что до этого такой координации не было и была неразбериха. Но справедливости ради, организация каждый день растет. Такие случаи, что мешки брошены, уже единичные, потому что раньше их было намного больше. Люди собирали мешки, не понимали, куда их девать, не знали, куда звонить… И они лежали сутки, двое, уже мазут разъедал эти мешки, и они просто растекались. Такого вначале было гораздо больше. Мешков все-таки становится меньше брошенных.
- Вице-губернатор края Александр Нестеренко говорит, что быстрее вывозить мазут не могут – просто некуда, не хватит подготовленных площадок. Исходя из масштаба бедствия, как вы считаете, стоит ли властям озаботиться подготовкой новых площадок для приема мазута?
- Конечно, нужно подготовить новые площадки. Насколько я понимаю, там уже что-то переполнено. Просто нет таких в Кубани мощностей для утилизации такого количества подобных отходов третьего класса опасности. И я думаю, что это будет прямо большой проблемой, которую еще предстоит оперативно тоже решать. Потому что либо надо какой-то пиролиз сделать, либо бактериями… Но объем настолько большой, я повторюсь, 50 сантиметров снимается слоя пляжа. Там, где в ту же секунду не стоял волонтер с лопатой, там все впиталось. И объем отходов просто колоссальный. Таких мощностей просто не создано. И, наверное, об этом нужно было думать после 2007 года и готовиться. Какие-то береговые боны заготавливать заранее. Как только произошло, распечатывать конверт с планом ликвидации и просто по пунктам все это делать. Но, к сожалению, мы оказались не готовы к этой ситуации.
- Как восстанавливать объем песка на пляжах?
- Речной аллювий уникальный. У нас не так много песчаных пляжей вообще на побережье Краснодарского края. И то, что мы его сейчас вывозим... Он уже не восстановится. Его нужно будет уже завозить откуда-то, искусственный песок. В природных парках, в особо охраняемых природных территориях вообще будут проблемы, чтобы там восстановить, ввезти откуда-то песок. Это уже на годы разбирательств и работы.
- По вашей оценке, успеют ли ликвидировать последствия разлива мазута до наступления теплой погоды и курортного сезона?
- Именно убрать территорию, я думаю, успеют. Причем даже не косметической такой уборкой, когда только поверхность уберут и все, а именно вывезти этот песок. Но все будет зависеть от погоды очень сильно и от количества мазута, который действительно попадет из этих танкеров в акваторию. Также дело в том, что часть мазута сейчас на дне протравливает гидробионтов, протравливает бентос. И когда изменится температура, станет теплее, плотность воды тоже поменяется, мазут может всплыть на поверхность и в совершенно неожиданном месте выброситься вместе со штормом. Ситуация, когда люди купили билеты, приехали отдыхать, а с утра выходят и у них пляж в мазуте или в каплях мазута , возможна. Такие риски, видимо, будут. В 2007 году примерно полтора года выбрасывало со штормами мазут. С каждым разом все меньше и меньше, конечно, но это заняло полтора года.
Справка
11 ноября 2007 года в Керченском проливе произошёл разлив более 10 тысяч тонн нефтепродуктов. В условиях сильного шторма в районе 451-й якорной стоянки морского порта Кавказ потерпели крушение четыре российских судна — сухогрузы «Вольногорск», «Нахичевань», «Ковель» и нефтеналивной танкер «Волгонефть-139».
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