«Начнем с того, что Ющенко был не только пресс-секретарем Зюганова, но и депутатом Госдумы избирался трижды. И Вячеславу Викторовичу Володину он известен именно как депутат. По итогам прошедших выборов Ющенко в Госдуму не попал. Но я думаю, Зюганов заинтересован в том, чтобы близкие ему люди были трудоустроены, и он предполагает, что для Ющенко лучшим решением сейчас будет стать советником Володина. С Геннадием Андреевичем мы не можем спорить, да и сам Ющенко, очевидно, не против», - отметил Калачев.

Самого Ющенко политолог охарактеризовал как «хорошего специалиста, обладающего огромными профессиональными компетенциями».

«А что касается партийной принадлежности, то у нас сейчас все партии поддерживают курс президента и находятся в патриотическом консенсусе. Поэтому я думаю, что в данном случае нужно смотреть именно на профессиональные компетенции. И Володин не просто так оказывает услугу Зюганову. Председатель Госдумы отличается умением договариваться со всеми партийными фракциями, соблюдать там баланс и паритет. Да, сегодня в парламенте большинство у «Единой России», но и голос партий системной оппозиции там слышен. И Володин как раз тот человек, который максимально эффективно выстроил работу с фракциями. Так что думаю, что эту тему надо рассматривать в комплексе. Дело не только в Ющенко, который сам по себе ценный кадр. Но и в том, что это решение Володина облегчает ему взаимодействие в дальнейшем с фракцией КПРФ и лично с Зюгановым. Думаю, каждый здесь получает свою выгоду, и все это, как обычно, на благо страны и для повышения авторитета и эффективности работы нашего парламента», - считает Калачев.

Также политолог напомнил, что Ющенко не первый коммунист, которого Володин берет себе в советники. Десять лет назад ту же должность получил член президиума ЦК КПРФ Сергей Решульский, до этого тоже много раз избиравшийся депутатом.

«Надо в первую очередь рассматривать личностные качества, а партийная принадлежность не так важна. У нас все партии сегодня – это партии поддержки президента. Важно то, является ли Ющенко значимой фигурой? С моей точки зрения, безусловно. Нужен ли он Володину? Безусловно, да. Володин оказывает Геннадию Андреевичу услугу. В КПРФ есть несколько людей, таких, которых можно и нужно уважать – они на самом деле профессиональны, компетентны, круты. Ющенко в их числе», - добавил Калачев.

Ранее Константин Калачев рассказал НСН, почему Кадровые перестановки в правительстве РФ не ухудшают позиции премьер-министра Михаила Мишустина, а Антон Силуанов в своей должности может стать новым «громоотводом» в случае социально-экономических проблем.

