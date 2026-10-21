Встреча Путина и Уиткоффа в Санкт-Петербурге завершилась
Встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника лидера США Стива Уиткоффа в Санкт-Петербурге завершилась. Как пишет RT, она продолжалась более трёх часов.
Отмечается, что также к беседе подключился американский переговорщик Джаред Кушнер. Он участвовал в онлайн-формате.
Путин и представители Соединённых Штатов обсуждали урегулирование конфликта на Украине, а также российско-американское сотрудничество.
«Ничего особенного не было, был предметный разговор», — описал встречу официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее Уиткофф прибыл в РФ из Норвегии, где встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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