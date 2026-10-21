Вывод «неэффективных» лекарств из обращения назвали крайней мерой
Николай Беспалов заявил НСН, что медицине нужны разные лекарства по всем параметрам, спешить «запрещать» отдельные не стоит.
Вывод лекарства из оборота – это крайняя мера, которой не нужно увлекаться, заявил НСН директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.
Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов предложил вывести римантадин из обращения. По данным Чуланова, более 90% штаммов гриппа устойчивы к этому препарату. В начале 2000-х он был эффективен, но сейчас из-за распространённой устойчивости вирусов врачи не могут рекомендовать его при сезонном гриппе. Беспалов идею не поддержал.
«Это один из первых препаратов против гриппа в фармацевтике, я бы не ставил вопрос о целесообразности выведения его из оборота. Медицине он требуется в тех или иных случаях. Так можно пройтись по большому списку и окажется, что очень от многого можно отказаться. У этого препарата есть другая проблема, потому что его могут принимать в рекреационных целях, скажем так, что является злоупотреблением. Эта проблема требует внимания, но тотального запрета быть не должно», - отметил он.
Он подчеркнул, что абсолютно безопасных препаратов не существует.
«Конечно, наука не стоит на месте, появляются новые продукты в медицине, сам продукт может изменяться с точки зрения молекулы, могут быть изменения, связанные с удобством приема и так далее. Относительно этого продукта кардинальных изменений не происходило. Вывод лекарств из оборота встречается, например, «Биопарокс» в свое время был популярным, но были обнаружены побочные эффекты определенного характера. Но даже тогда это было спорное решение, так как люди остались без альтернативы в ценовом сегменте. Абсолютно безопасных препаратов не существует», - добавил собеседник НСН.
Ранее кабмин расширил перечень стратегически значимых лекарств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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