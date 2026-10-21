«Это один из первых препаратов против гриппа в фармацевтике, я бы не ставил вопрос о целесообразности выведения его из оборота. Медицине он требуется в тех или иных случаях. Так можно пройтись по большому списку и окажется, что очень от многого можно отказаться. У этого препарата есть другая проблема, потому что его могут принимать в рекреационных целях, скажем так, что является злоупотреблением. Эта проблема требует внимания, но тотального запрета быть не должно», - отметил он.

Он подчеркнул, что абсолютно безопасных препаратов не существует.

«Конечно, наука не стоит на месте, появляются новые продукты в медицине, сам продукт может изменяться с точки зрения молекулы, могут быть изменения, связанные с удобством приема и так далее. Относительно этого продукта кардинальных изменений не происходило. Вывод лекарств из оборота встречается, например, «Биопарокс» в свое время был популярным, но были обнаружены побочные эффекты определенного характера. Но даже тогда это было спорное решение, так как люди остались без альтернативы в ценовом сегменте. Абсолютно безопасных препаратов не существует», - добавил собеседник НСН.

Ранее кабмин расширил перечень стратегически значимых лекарств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

