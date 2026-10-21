Автомобилисты назвали необоснованным увеличение штрафа за езду без прав
Леонид Ольшанский заявил НСН, что чаще всего езда без прав связана с формальной процедурой или спорным моментом.
Оснований для повышения штрафа за езду без прав сегодня нет, поэтому в законопроект могут быть внесены смягчающие поправки, заявил вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский в беседе с НСН.
Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила проект закона, ужесточающий ответственность за управление автомобилем без водительского удостоверения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве. Законопроект, подготовленный МВД, касается водителей, которые никогда не получали права или управляют машиной с просроченным документом. В настоящее время штраф за такое нарушение составляет от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Проект предлагает увеличить нижний порог наказания до 15 тыс., а верхний — до 30 тыс. рублей. Ольшанский не увидел в этом необходимости.
«У нас таких водителей немного, но важен сам подход. Одно дело, если человек никогда не получал права, а другое дело – спор идет, что закончился срок, а человек считает, что может сесть за руль. Плюс есть зарубежные права, человек, например, считает, что они нормальные, а сотрудник ГАИ считает, что они просрочены, что надо их менять. Поэтому я считаю, что не совсем обоснован такой подход, потому что просто бывают спорные моменты. Я думаю, что это не есть профилактика дисциплины. К сожалению, прослеживается тенденция по усилению административного законодательства. Скорее всего, такой закон будет принят, но после первого чтения возможны поправки, которые смягчат этот проект», - рассказал он.
Доля штрафов, вызывающих сомнения водителей, невелика, а подать заявление для обжалования сегодня можно в электронном формате, заявил в беседе с НСН председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.
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