«У нас таких водителей немного, но важен сам подход. Одно дело, если человек никогда не получал права, а другое дело – спор идет, что закончился срок, а человек считает, что может сесть за руль. Плюс есть зарубежные права, человек, например, считает, что они нормальные, а сотрудник ГАИ считает, что они просрочены, что надо их менять. Поэтому я считаю, что не совсем обоснован такой подход, потому что просто бывают спорные моменты. Я думаю, что это не есть профилактика дисциплины. К сожалению, прослеживается тенденция по усилению административного законодательства. Скорее всего, такой закон будет принят, но после первого чтения возможны поправки, которые смягчат этот проект», - рассказал он.

Доля штрафов, вызывающих сомнения водителей, невелика, а подать заявление для обжалования сегодня можно в электронном формате, заявил в беседе с НСН председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

