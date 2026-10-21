Игрушка или фантастика? Когда беспилотные грузовики вытеснят водителей
Владимир Матягин заявил НСН, что беспилотные грузовики пока могут использоваться точечно.
Беспилотные грузовики смогут вытеснить водителей из отрасли только через десятилетия, заявил НСН президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «ГрузАвтоТранс» Владимир Матягин.
Беспилотные грузовики планируют выпустить на российские дороги общего пользования уже к 2028 году, заявил министр транспорта Никитин. Сейчас такие грузовики уже ездят по специальным коридорам на трассах М-11 «Нева», ЦКАД, М-4 «Дон» и М-12 «Восток». Матягин раскрыл, какие перспективы у такого транспорта.
«Фантастика у нас уже присутствует на дорогах, прогресс не стоит на месте, но в реальной действительности это пока как игрушка. Чтобы полностью вытеснить водителей из этой области, должны пройти годы и даже десятилетия. Чтобы это все обеспечивать, нужно создать инфраструктуру. У нас между Москвой и Питером, между Москвой и Казанью по трассам есть инфраструктура, но на региональных дорогах – нет. Не будет так, что беспилотный грузовик сам приедет в поле, где его загрузит беспилотный комбайн, и он все повезет. Грузовику нужна дорога, не поле. Как мы в лес будем заезжать? Вопросов очень много, хотя идея хорошая на фоне нехватки водителей», - отметил он.
Он также подчеркнул, что закупка таких автомобилей обойдется слишком дорого.
«У любого беспилотника есть оператор, тоже не будем забывать. Расходы на персонал все равно будут. У нас средний возраст автомобиля 24-25 лет, кто будет беспилотный транспорт закупать за очень большие деньги? Я не знаю. Это нужно начинать все с госконтрактов, с большой ценой за перевозку, но у нас же рыночная экономика», - добавил собеседник НСН.
Ранее президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «ГрузАвтоТранс» Владимир Матягин заявил, что китайские грузоперевозчики нарушают закон на территории России и демпингуют, тем самым создавая нечестную конкуренцию отечественным перевозчикам. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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