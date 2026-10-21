«Фантастика у нас уже присутствует на дорогах, прогресс не стоит на месте, но в реальной действительности это пока как игрушка. Чтобы полностью вытеснить водителей из этой области, должны пройти годы и даже десятилетия. Чтобы это все обеспечивать, нужно создать инфраструктуру. У нас между Москвой и Питером, между Москвой и Казанью по трассам есть инфраструктура, но на региональных дорогах – нет. Не будет так, что беспилотный грузовик сам приедет в поле, где его загрузит беспилотный комбайн, и он все повезет. Грузовику нужна дорога, не поле. Как мы в лес будем заезжать? Вопросов очень много, хотя идея хорошая на фоне нехватки водителей», - отметил он.

Он также подчеркнул, что закупка таких автомобилей обойдется слишком дорого.

«У любого беспилотника есть оператор, тоже не будем забывать. Расходы на персонал все равно будут. У нас средний возраст автомобиля 24-25 лет, кто будет беспилотный транспорт закупать за очень большие деньги? Я не знаю. Это нужно начинать все с госконтрактов, с большой ценой за перевозку, но у нас же рыночная экономика», - добавил собеседник НСН.

Ранее президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «ГрузАвтоТранс» Владимир Матягин заявил, что китайские грузоперевозчики нарушают закон на территории России и демпингуют, тем самым создавая нечестную конкуренцию отечественным перевозчикам. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

