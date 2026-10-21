Политолог Дудчак предупредил о подготовке небывалых погромов в Париже
Участники планируемых на 24 октября протестных акций во Франции могут продолжить погромы и поджоги зданий, магазинов и ларьков. Об этом сайту aif.ru заявил ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак.
Он отметил, что протестующие «занимаются уничтожением своих красивых городов, грабежом лавок, магазинов и всего остального».
«Удивительные люди, которые там борются непонятно за что. За то, чтобы им стало жить лучше? В любом случае, пока этот цирк будет продолжаться», — заключил эксперт.
Ранее депутат Госдумы IX созыва Андрей Климов заявил «Радиоточке НСН», что беспорядки во французских городах могут быть на руку действующему лидеру страны Эммануэлю Макрону.
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