Политолог Дудчак предупредил о подготовке небывалых погромов в Париже

Участники планируемых на 24 октября протестных акций во Франции могут продолжить погромы и поджоги зданий, магазинов и ларьков. Об этом сайту aif.ru заявил ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак.

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Он отметил, что протестующие «занимаются уничтожением своих красивых городов, грабежом лавок, магазинов и всего остального».

«Удивительные люди, которые там борются непонятно за что. За то, чтобы им стало жить лучше? В любом случае, пока этот цирк будет продолжаться», — заключил эксперт.

Ранее депутат Госдумы IX созыва Андрей Климов заявил «Радиоточке НСН», что беспорядки во французских городах могут быть на руку действующему лидеру страны Эммануэлю Макрону.

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ФОТО: AP/TASS
ТЕГИ:БеспорядкиПротестыФранция

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