Ушаков: Путин представил Уиткоффу объективную ситуацию на фронте

По его словам, что российские войска «ведут безостановочное наступление на всех основных направлениях».

Он также добавил, что в ходе встречи в Санкт-Петербурге Путин сообщил собеседнику, что Вооружённые силы РФ «в качестве ответных мер весьма эффективно уничтожают объекты военно-промышленного комплекса, энергетики и логистики на территории Украины».

Ранее Ушаков рассказал, что глава российского государства заявил спецпосланнику президента США о готовности Москвы возобновить трехсторонние переговоры по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

