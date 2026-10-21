Ушаков: Путин представил Уиткоффу объективную ситуацию на фронте
Президент РФ Владимир Путин представил американскому переговорщику Стиву Уиткоффу объективную ситуацию на линии боевого соприкосновения. Как пишет RT, об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.
По его словам, что российские войска «ведут безостановочное наступление на всех основных направлениях».
Он также добавил, что в ходе встречи в Санкт-Петербурге Путин сообщил собеседнику, что Вооружённые силы РФ «в качестве ответных мер весьма эффективно уничтожают объекты военно-промышленного комплекса, энергетики и логистики на территории Украины».
Ранее Ушаков рассказал, что глава российского государства заявил спецпосланнику президента США о готовности Москвы возобновить трехсторонние переговоры по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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