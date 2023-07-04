«Преступно и недопустимо»: Нападение на Милашину и Немова вызвало гнев российских властей

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова 4 июля сообщила, что направила телеграммы в управление Следственного комитета по Чечне и прокурору региона из-за избиения журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова.

«Я получила информацию о том, что Милашина была избита в аэропорту. Она прибыла на суд по делу Заремы Мусаевой, и неизвестные люди напали на нее и адвоката. Как я получила информацию в обращении, ей были сломаны пальцы», — приводит РИА Новости слова Москальковой.

Она отметила, что обратилась к чеченскому омбудсмену Мансуру Солтаеву и попросила обеспечить безопасность Милашиной, а также оказать ей медпомощь. В свою очередь Солтаев позднее назвал нападение на Немова и Милашину в Грозном диверсией и провокацией против республики.