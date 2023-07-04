«Преступно и недопустимо»: Нападение на Милашину и Немова вызвало гнев российских властей
В Госдуме и Совфеде следят за ситуацией с избиением журналистки и адвоката, обещая разобраться в произошедшем. Между тем журналисты призывают Кадырова не скупиться и «показательно наказать» виновных.
Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова 4 июля сообщила, что направила телеграммы в управление Следственного комитета по Чечне и прокурору региона из-за избиения журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова.
«Я получила информацию о том, что Милашина была избита в аэропорту. Она прибыла на суд по делу Заремы Мусаевой, и неизвестные люди напали на нее и адвоката. Как я получила информацию в обращении, ей были сломаны пальцы», — приводит РИА Новости слова Москальковой.
Она отметила, что обратилась к чеченскому омбудсмену Мансуру Солтаеву и попросила обеспечить безопасность Милашиной, а также оказать ей медпомощь. В свою очередь Солтаев позднее назвал нападение на Немова и Милашину в Грозном диверсией и провокацией против республики.
«Вызвал уполномоченного по правам человека республики в Северной Осетии, передал дальнейшего здоровья Милашиной. Ее полностью обследовали, все нормально. Это была дерзкая, диверсионная провокация против республики. Я думаю, органы внутренних дел разберутся, будем следить за ситуацией», - сказал Солтаев РИА Новости.
В свою очередь глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что направит обращение в Генпрокуратуру и СК РФ о взятии расследования нападения на особый контроль.
«Нападения на журналистов (безотносительно их позиции) — преступны и недопустимы. Комитет ГД по информполитике полностью солидарен в этом с СЖР и СПЧ», - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Ситуация с нападением на Милашину и Немова вызвала гнев и в Совет Федерации. Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что необходима жесткая реакция правоохранительных органов.
Военкор Александр Коц также высказался о ситуации. В своем Telegram-канале он отметил, что глава Чечни Рамзан Кадыров и силовые структуры республики обязаны «показательно наказать» виновных.
«Зеленка на лице репортера - это пятно не только на Чечне, где некоторые мужчины опускаются до такого обращения с женщинами-журналистами. Это может стать пятном на всей российской Фемиде, если преступление окажется безнаказанным. Для главы Чечни и ее силовых структур должно стать делом чести найти, показать и показательно наказать тех, кто позорит республику. В которой, как в 90-е, среди бела дня похищают и пытают людей», - сказал он.
ЧТО ИЗВЕСТНО О НАПАДЕНИИ
Утром во вторник, 4 июля, неизвестные напали на Милашину и Немова, когда они прибыли в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева и матери активистов и оппозиционеров Абубакара и Ибрагима Янгулбаевых.
Мусаеву обвиняют в насилии над представителем власти, прокуратура просила назначить ей пять с половиной лет колонии. Сегодня суд вынес приговор. Семья Заремы Мусаевой связывает уголовное дело с правозащитной деятельностью сыновей.
Так, Немов сообщил, что по дороге из аэропорта Чечни их автомобиль заблокировали три машины с вооруженными людьми. После этого, указал адвокат, его и Милашину сильно избили, угрожали оружием. Также нападавшие отобрали и разбили всю технику, которая была с собой, указал Немов. По словам адвоката, нападавшие потребовали от них с Милашиной уехать из республики и ничего не писать.
Как сообщала Ксения Собчак в своем Telegram-канале, нападавшие потребовали от Милашиной ввести пароль от телефона и разблокировать его, а в это время сломали ей пальцы. Также сообщается, что журналистку облили зеленкой и обрили наголо.
Позднее ее и Немова доставили в больницу Беслана. У Милашиной были сломаны пальцы и диагностированы множественные ушибы, она постоянно теряла сознание. Как сообщил ТАСС уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цогоев, Милашину и Немова позднее планируют доставить бортом МЧС в Москву.
Ранее, в феврале 2022 года, Милашина сообщала, что получала угрозы со стороны властей Чечни, из-за чего временно выезжала из России.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уже сообщил, что избиение Елены Милашиной и Александра Немова — это серьезное происшествие, которое требует достаточно энергичных мер, сообщает «Радиоточка НСН».
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