Минцифры заявило, что окажет необходимую поддержку пострадавшим Милашиной и Немову

Минцифры отметило, что журналист, выполняя свою работу, не должен подвергаться преследованиям и пыткам. Министерство выразило уверенность, что этот случай будет тщательно расследован и виновные понесут наказание. Подчеркивается, что соответствующие обращения были направлены в правоохранительные органы.

Ранее, 4 июля, омбудсмен Чечни Мансур Солтаев назвал нападение на Елену Милашину и Александра Немова «провокацией против республики». Он отметил, что будет тщательно следить за ситуацией, сообщает «Радиоточка НСН».

