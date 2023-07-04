Минцифры заявило, что окажет необходимую поддержку пострадавшим Милашиной и Немову
Минцифры РФ готово оказать правовую, информационную и финансовую проддержку журналистке Елене Милашиной и адвокату Александру Немову, на которых было совершено нападение в Чечне. Об этом говорится в Telegram-канале министерства.
Минцифры отметило, что журналист, выполняя свою работу, не должен подвергаться преследованиям и пыткам. Министерство выразило уверенность, что этот случай будет тщательно расследован и виновные понесут наказание. Подчеркивается, что соответствующие обращения были направлены в правоохранительные органы.
Ранее, 4 июля, омбудсмен Чечни Мансур Солтаев назвал нападение на Елену Милашину и Александра Немова «провокацией против республики». Он отметил, что будет тщательно следить за ситуацией, сообщает «Радиоточка НСН».
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