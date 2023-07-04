Песков: Путину доложено о нападении в Чечне на журналистку Милашину и адвоката Немова
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин в курсе ситуации с избиением журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова.
«Речь идет об очень серьезном нападении, которое требует энергичных мер», - подчеркнул Песков.
Пресс-секретарь президента также отметил, что после нападения требуются проверка и следственные действия. Песков подчеркнул, что работа уже ведется.
Ранее стало известно, что в Чечне неизвестные жестоко избили Милашину и Немова. Напавшие на журналистку и адвоката вооруженные люди потребовали от них «уезжать отсюда», заявив «вас предупреждали», передает RT.
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