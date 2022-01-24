Правозащитник Каляпин: Зарему Мусаеву удерживают ради шантажа сына

Ситуацией с семьей бывшего чеченского судьи Сайди Янгулбаева должны заняться правоохранительные органы, его жене Зареме может угрожать серьезная опасность, заявил член Совета по правам человека (СПЧ) Игорь Каляпин в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Ранее стало известно, что представившиеся сотрудниками МВД люди вторглись в квартиру Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева в Нижнем Новгороде, задержав его жену Зарему Мусаеву. Янгулбаев с дочерью в срочном порядке покинули страну. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что члены семьи бывшего судьи будут задержаны и «уничтожены», если окажут сопротивление.