Правозащитник Каляпин: Зарему Мусаеву удерживают ради шантажа сына
Зарема Мусаева оказалась жертвой конфликта своего сына с властями Чечни, ее нужно спасать, уверен правозащитник Игорь Каляпин.
Ситуацией с семьей бывшего чеченского судьи Сайди Янгулбаева должны заняться правоохранительные органы, его жене Зареме может угрожать серьезная опасность, заявил член Совета по правам человека (СПЧ) Игорь Каляпин в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Ранее стало известно, что представившиеся сотрудниками МВД люди вторглись в квартиру Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева в Нижнем Новгороде, задержав его жену Зарему Мусаеву. Янгулбаев с дочерью в срочном порядке покинули страну. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что члены семьи бывшего судьи будут задержаны и «уничтожены», если окажут сопротивление.
«По Янгулбаевым мы, безусловно, будем продолжать работу и внимательно следить за тем, что происходит с Заремой Мусаевой. К сожалению, оправдались все наши самые худшие прогнозы и предположения. Мы убедились и благодаря комментариям Рамзана Ахматовича, и благодаря тем новостям, которые пришли из Чечни в течение последних суток в том, что Мусаеву действительно вывезли не для допроса в качестве свидетеля, а для того, чтобы ее там удерживать. Таким образом наказывают и шантажируют ее младшего сына, который давным-давно вполне себе совершеннолетний балбес, который живет за рубежом и пишет всякие непотребства в своем Telegram-канале про Чечню. А его пожилая мать должна за это отвечать! Видимо, так должна работать правоохранительная система и правосудие. Чего тут комментировать? Это беззаконие, это беспредел, и это делается не в первый раз. Вот этой ситуацией нужно заниматься, нужно спасать Зарему Мусаеву. А то, что Кадыров будет обвинениями разбрасываться – ну, чай не в первый раз», - заключил правозащитник.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал правоохранительные органы задержать члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину, назвав их террористами, которые паразитируют на теме Чечни.
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