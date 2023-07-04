Омбудсмен Чечни назвал диверсией нападение на Милашину и Немова

Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев назвал нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова «провокацией против республики», сообщает РИА Новости.

Песков: Путину доложено о нападении в Чечне на журналистку Милашину и адвоката Немова

По его словам, Милашину полностью обследовали в Северной Осетии, после чего он вызвал уполномоченного по правам человека в республике.

«Это была дерзкая, диверсионная провокация против республики. Я думаю, органы внутренних дел разберутся, будем следить за ситуацией», - заключил Солтаев.

Ранее стало известно, что в Чечне были избиты адвокат жены бывшего судьи Верховного суда республики Заремы Мусаевой Александр Немов и журналистка Елена Милашина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети / Сергей Бабинец
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