Омбудсмен Чечни назвал диверсией нападение на Милашину и Немова

По его словам, Милашину полностью обследовали в Северной Осетии, после чего он вызвал уполномоченного по правам человека в республике.

«Это была дерзкая, диверсионная провокация против республики. Я думаю, органы внутренних дел разберутся, будем следить за ситуацией», - заключил Солтаев.

Ранее стало известно, что в Чечне были избиты адвокат жены бывшего судьи Верховного суда республики Заремы Мусаевой Александр Немов и журналистка Елена Милашина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

