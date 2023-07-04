Омбудсмен Чечни назвал диверсией нападение на Милашину и Немова
Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев назвал нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова «провокацией против республики», сообщает РИА Новости.
По его словам, Милашину полностью обследовали в Северной Осетии, после чего он вызвал уполномоченного по правам человека в республике.
«Это была дерзкая, диверсионная провокация против республики. Я думаю, органы внутренних дел разберутся, будем следить за ситуацией», - заключил Солтаев.
Ранее стало известно, что в Чечне были избиты адвокат жены бывшего судьи Верховного суда республики Заремы Мусаевой Александр Немов и журналистка Елена Милашина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Омбудсмен Чечни назвал диверсией нападение на Милашину и Немова
- Песков: Есть определенные контакты по обмену заключенными между РФ и США
- СК опубликовал кадры с задержанным по подозрению в убийстве мигрантом
- Гвердцители заявила, что не может отказаться от песен на русском языке
- Песков: Все беспилотники, атаковавшие Москву, уничтожили или нейтрализовали
- Курс евро на Московской бирже поднялся выше 98 рублей
- Более 250 млрд рублей неподтвержденных доходов взыскали с госслужащих в 2022 году
- Нидерланды выделили второй пакет помощи Украине на 118 миллионов евро
- Песков: Путину доложено о нападении в Чечне на журналистку Милашину и адвоката Немова
- Президент Ирана Раиси: Доллар надо удалить из мировой практики
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru