В Союзе журналистов призвали наказать ответственных за нападение на Милашину и Немова

Председатель журналистов России Владимир Соловьев также выразил надежду, что виновные в нападении на адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину понесут наказание. Об это он заявил агентству ТАСС.

Собчак: В Чечне неизвестные избили адвоката Мусаевой и журналистку Милашину

Соловьев добавил, что СЖР в курсе произошедшего в Чечне, коллеги в Совете по правам человека сейчас выясняют обстоятельства.

Также Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что направила телеграммы в Следственный комитет Чечни и местному прокурору по инциденту.

Ранее утром ряд Telegram-каналов, в том числе «Кровавая барыня» Ксении Собчак сообщили, что в Чечне избили адвоката жены бывшего судьи Верховного суда республики Заремы Мусаевой Александра Немова и журналистку Елену Милашину. Они прилетели в Грозный на приговор Мусаевой.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир СоловьевСЖР

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