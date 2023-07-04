В Союзе журналистов призвали наказать ответственных за нападение на Милашину и Немова
Председатель журналистов России Владимир Соловьев также выразил надежду, что виновные в нападении на адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину понесут наказание. Об это он заявил агентству ТАСС.
Соловьев добавил, что СЖР в курсе произошедшего в Чечне, коллеги в Совете по правам человека сейчас выясняют обстоятельства.
Также Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что направила телеграммы в Следственный комитет Чечни и местному прокурору по инциденту.
Ранее утром ряд Telegram-каналов, в том числе «Кровавая барыня» Ксении Собчак сообщили, что в Чечне избили адвоката жены бывшего судьи Верховного суда республики Заремы Мусаевой Александра Немова и журналистку Елену Милашину. Они прилетели в Грозный на приговор Мусаевой.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Тюмени задержали пособника украинских спецслужб, склонявшего военных на сторону ВСУ
- В Союзе журналистов призвали наказать ответственных за нападение на Милашину и Немова
- ФСБ задержала жителя ЛНР за шпионаж
- Росавиация: Аэропорт Внуково возобновил работу
- Марочко: Под Соледаром пресекли деятельность двух украинских ДРГ
- Захарова назвала попытку атаки дронов на Новую Москву и Подмосковье актом терроризма
- Белгородский губернатор отстранил своего заместителя из-за невыполнения обязанностей
- Минобороны сообщило о пресечении атаки пяти беспилотников в Новой Москве и Подмосковье
- Собянин рассказал об отражении атаки украинских дронов в Новой Москве и Подмосковье
- Число отравившихся медвежьим мясом в Забайкалье увеличилось до 11
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru