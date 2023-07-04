В Союзе журналистов призвали наказать ответственных за нападение на Милашину и Немова

Соловьев добавил, что СЖР в курсе произошедшего в Чечне, коллеги в Совете по правам человека сейчас выясняют обстоятельства.

Также Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что направила телеграммы в Следственный комитет Чечни и местному прокурору по инциденту.

Ранее утром ряд Telegram-каналов, в том числе «Кровавая барыня» Ксении Собчак сообщили, что в Чечне избили адвоката жены бывшего судьи Верховного суда республики Заремы Мусаевой Александра Немова и журналистку Елену Милашину. Они прилетели в Грозный на приговор Мусаевой.