Пожар в Тихорецке и эвакуация на Ж/Д: ВСУ атаковали Кубань и Тверскую область

«В Тихорецке развернут пункт временного размещения. Пожарные расчеты и специальные службы работают на месте происшествия. По предварительной информации, пострадавших среди жителей района в результате ЧП нет», - написал Кондратьев в своем Telegram-канале.

Власти также напомнили жителям Краснодарского края, что при обнаружении обломков беспилотников необходимо сообщать об этом по телефону 112. При этом делать их фото и видео можно только для передачи в правоохранительные органы и спецслужбы. Так как иная съемка беспилотников и ПВО может раскрыть позиции ВС России и привести к повторным атакам со стороны ВСУ, предупредили власти.

Всего минувшей ночью над территорией России был уничтожен 101 украинский беспилотник. Как сообщили в Минобороны РФ, 53 БПЛА российским силам ПВО удалось ликвидировать над Брянской областью, 18 — над Краснодарским краем, пять — над Калужской областью, по три дрона — над Тверской и Белгородской областями. Еще по одному беспилотнику были уничтожены над Смоленской, Курской областями и Республикой Крым, а также 16 — над Азовским морем.