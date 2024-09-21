Пожар в Тихорецке и эвакуация на Ж/Д: ВСУ атаковали Кубань и Тверскую область
В результате начавшегося возгорания жителей одного из поселков Краснодарского края эвакуировали. При этом в Тверской области произошла эвакуация на железнодорожной станции Старая Торопа.
На этой неделе ВСУ несколько раз пытались атаковать некоторые регионы России. Обстрелу минувшей ночью в особенности подверглись Краснодарский край и Тверская область. На Кубани даже начался пожар. При этом под Тверью атака беспилотников уже происходила несколько дней назад.
АТАКА НА КУБАНЬ
Ночью 21 сентября ВСУ беспилотниками атаковали Тихорецк в Краснодарском крае.
«В Тихорецке зафиксирована атака беспилотников. Прошу сохранять спокойствие, не выходить на открытую местность!» - написал в своем Telegram-канале глава Тихорецкого района Анатолий Перепелин.
Позже глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что из-за падения обломков одного из беспилотников в населенном пункте возник пожар, который перекинулся на взрывоопасные предметы, после чего началась детонация. Первые сообщения о возгорании появились примерно в 04:00 часа утра. Кондратьев также рассказал, что в связи со сложившейся ситуацией было принято решение об эвакуации жителей поселка, расположенного рядом с местом возгорания. Их временно отправляют в соседние населенные пункты.
«В Тихорецке развернут пункт временного размещения. Пожарные расчеты и специальные службы работают на месте происшествия. По предварительной информации, пострадавших среди жителей района в результате ЧП нет», - написал Кондратьев в своем Telegram-канале.
Власти также напомнили жителям Краснодарского края, что при обнаружении обломков беспилотников необходимо сообщать об этом по телефону 112. При этом делать их фото и видео можно только для передачи в правоохранительные органы и спецслужбы. Так как иная съемка беспилотников и ПВО может раскрыть позиции ВС России и привести к повторным атакам со стороны ВСУ, предупредили власти.
Всего минувшей ночью над территорией России был уничтожен 101 украинский беспилотник. Как сообщили в Минобороны РФ, 53 БПЛА российским силам ПВО удалось ликвидировать над Брянской областью, 18 — над Краснодарским краем, пять — над Калужской областью, по три дрона — над Тверской и Белгородской областями. Еще по одному беспилотнику были уничтожены над Смоленской, Курской областями и Республикой Крым, а также 16 — над Азовским морем.
ОЧЕРЕДНАЯ АТАКА НА ТВЕРСКУЮ ОБЛАСТЬ
Между тем, ночью 21 сентября над Тверской областью вновь были сбиты украинские беспилотники. Количество дронов не уточняется. По предварительным данным, один из сбитых БПЛА упал в Торопецком районе. Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что на месте происшествия на юго-западе региона работают экстренные службы и представители администрации.
После случившегося примерно в 03:00 часа ночи началась эвакуация на железнодорожной станции Старая Торопа. По данным Telegram-канала «Baza», было отменено несколько пассажирских поездов. При этом другие, в том числе «Москва-Псков» и «Санкт-Петербург - Смоленск» были отправлены по новому маршруту. Поэтому они следуют с задержкой примерно в два часа.
На этой неделе ВСУ уже совершали атаку на Тверскую область. Так, ночью 18 сентября в Торопце после падения обломков украинского беспилотника начался пожар. В результате этого губернатор Руденя объявил о частичной эвакуации.
Тогда от падения обломков беспилотника в Тверской области 13 человек были госпитализированы в состоянии средней тяжести. При этом помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов уточнил, что жизни пострадавших ничего не угрожает.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия располагает вооружениями, которые могут повлечь серьезные последствия для стран, поддерживающих Киев, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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