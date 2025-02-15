Пострадавший и пожары: ВСУ атаковали регионы РФ 40 дронами
В результате падения украинских беспилотников возгорание началось в промзонах Волгоградской и Калужской областей.
Ночью 15 февраля ВСУ совершили массированную атаку беспилотниками на ряд регионов России. Российские средства ПВО сбили несколько десятков украинских дронов. В результате падения обломков БПЛА в некоторых городах РФ начались пожары. Есть пострадавший.
АТАКА НА ВОЛГОГРАД, РОСТОВ И САРАТОВ. ПОЖАРЫ И ПОСТРАДАВШИЙ
По данным Telegram-канала «Shot», ночью 15 февраля в Волгоградской области раздалось более 15 взрывов. Очевидцы рассказали, что хлопки были слышны примерно 45 минут. Позже губернатор региона Андрей Бочаров сообщил, что в области была успешно отражена атака нескольких украинских беспилотников.
«Обломки одного БПЛА упали на территорию промпредприятия в Котовском районе, не затронув основные пункты производства. На месте работают оперативные службы», - говорится в Telegram-канале администрации Волгоградской области.
В результате падения обломков беспилотников ВСУ на территории промзоны на площади 5 кв.м начался пожар. Позже его удалось быстро ликвидировать. В результате ЧП никто не пострадал.
Однако позже стало известно, что на юге Волгограда обломки БПЛА упали на кровлю одного из жилых домов. В результате этого легкие травмы получил один человек, а также был поврежден припаркованный рядом со зданием автомобиль.
«Врачи оказывают необходимую помощь (пострадавшему – прим. НСН). Профильные службы продолжают ликвидацию последствий падения обломков БПЛА», - сообщил Telegram-канал администрации Волгоградской области.
Также после падения БПЛА на территорию промышленного предприятия, расположенного в Дзержинском районе Калужской области, произошел пожар. Губернатор региона Владислав Шапша сообщил, что ситуация находится под контролем, в результате ЧП никто не пострадал.
В Ростовской области силы ПВО сбили украинские дроны в Ростове, в Чертковском и Шолоховском районах. По предварительной информации никто не пострадал. При этом в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону от падения БПЛА был поврежден частный жилой дом. Его жители не получили травм. Отмечается, что на месте ЧП работают взрывотехники и обезвреживают обломки.
«Поручил Александру Юрьевичу Скрябину (и.о. главы администрации Ростова-на-Дону – прим. НСН) организовать на месте необходимую работу для обеспечения безопасности жителей пострадавшего и соседних домов», - написал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
При этом в Саратовской области минувшей ночью была объявлена угроза атаки беспилотников. По словам губернатора региона Романа Бусаргина, системы оповещения сработали локально, и экстренные службы были приведены в полную готовность. Пострадавших и повреждений обнаружено не было, написал он в своем Telegram-канале.
АТАКА НА ДРУГИЕ РЕГИОНЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ
Ночью 15 февраля ВСУ атаковали и другие регионы России. Например, в Тульской области местные жители сообщали о не менее пяти взрывах в районе Сокольники. Согласно информации Тelegram-канала «Mash», в регионе работала система ПВО.
В Белгородской области ночью была объявлена ракетная опасность. Жителей региона призвали укрыться в подвалах. Позже губернатор области Вячеслав Гладков сообщил об отбое угрозы. В Курской области утром 15 февраля МЧС объявило об угрозе атаки БПЛА. Позже был дан отбой.
Всего, по данным Министерства обороны России, за минувшую ночь российским силам ПВО удалось сбить 40 украинских дронов над несколькими регионами страны. Так, 17 БПЛА ВСУ были ликвидированы над Волгоградской областью, 12 — над Калужской, девять — над Ростовской и два — над Саратовской.
В связи с атакой ВСУ сразу на несколько регионов РФ в некоторых городах была ограничена работа аэропортов. Так, временные запреты на полеты затронули авиагавани Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова и Ульяновска. Позже в Росавиации объявили о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Волгограда и Саратова.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в ночь на 14 февраля российские силы ПВО сбили 50 украинских дронов над тремя регионами России.
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