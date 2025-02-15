Пострадавший и пожары: ВСУ атаковали регионы РФ 40 дронами

АТАКА НА ВОЛГОГРАД, РОСТОВ И САРАТОВ. ПОЖАРЫ И ПОСТРАДАВШИЙ

По данным Telegram-канала «Shot», ночью 15 февраля в Волгоградской области раздалось более 15 взрывов. Очевидцы рассказали, что хлопки были слышны примерно 45 минут. Позже губернатор региона Андрей Бочаров сообщил, что в области была успешно отражена атака нескольких украинских беспилотников.

«Обломки одного БПЛА упали на территорию промпредприятия в Котовском районе, не затронув основные пункты производства. На месте работают оперативные службы», - говорится в Telegram-канале администрации Волгоградской области.

В результате падения обломков беспилотников ВСУ на территории промзоны на площади 5 кв.м начался пожар. Позже его удалось быстро ликвидировать. В результате ЧП никто не пострадал.