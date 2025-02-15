В Курской области дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на дом
Украинские военные сбросили с беспилотника взрывное устройство на территорию частного дома в Курской области. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.
Инцидент произошел накануне в Беловском районе.
«В результате ранения получил хозяин дома. С осколочными ранения его доставили в Курскую областную больницу», — написал Хинштейн в Telegram-канале.
Врио губернатора добавил, что из-за взрыва на территории домовладения были разрушены хозпостройки.
Ранее ВСУ атаковали съемочную группу Первого канала в Черкасской Конопельке под Курском, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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