В Курской области дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на дом

Украинские военные сбросили с беспилотника взрывное устройство на территорию частного дома в Курской области. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.

Инцидент произошел накануне в Беловском районе.

«В результате ранения получил хозяин дома. С осколочными ранения его доставили в Курскую областную больницу», — написал Хинштейн в Telegram-канале.

Врио губернатора добавил, что из-за взрыва на территории домовладения были разрушены хозпостройки.

Ранее ВСУ атаковали съемочную группу Первого канала в Черкасской Конопельке под Курском, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/Hinshtein
ТЕГИ:Александр ХинштейнБеспилотникиКурская Область

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