МЧС: оба танкера в Керченском проливе еще не затонули

МЧС РФ опровергла информацию, согласно которой два танкера в Керченском проливе уже затонули. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале.



По данным МЧС, «Волгонефть 212» получил сильные повреждения и сел на мель. Танкер «Волгонефть 239» лег в дрейф.