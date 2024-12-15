МЧС: оба танкера в Керченском проливе еще не затонули

МЧС РФ опровергла информацию, согласно которой два танкера в Керченском проливе уже затонули. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале.

По данным МЧС, «Волгонефть 212» получил сильные повреждения и сел на мель. Танкер «Волгонефть 239» лег в дрейф.

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Известно, что оба судна перевозили нефтепродукты. К месту происшествия вылетел вертолет Ми-8 МЧС России.

К реагированию подготовлены сотрудники специального морского отряда ведомства, опергруппа керченского пожарно-спасательного отряда №3 и другие крымские подразделения, развернут оперштаб.

Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 212» терпят бедствие в районе Керченского пролива. По последним данным, спасти пока удалось не меньше восьмерых моряков, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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