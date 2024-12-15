Прокуратура заинтересовалась крушениями двух танкеров за день в Керченском заливе

Утром в воскресенье, 15 декабря, стало известно, что в Керченском проливе терпят бедствие два грузовых судна — «Волгонефть 212» с 13 членами экипажа и «Волгонефть 239». На борту последнего находятся 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами.



По информации СМИ, «мощные волны пробили судна». «112» утверждал, что оба танкера уже затонули, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

