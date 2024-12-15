Прокуратура заинтересовалась крушениями двух танкеров за день в Керченском заливе
Южная транспортная прокуратура инициировала доследственную проверку из-за крушения двух танкеров в Керченском проливе. Эту информацию сообщает пресс-служба ведомства.
Соответствующее поручение отдал глава прокуратуры Сергей Сафинов. Делом занялась Новороссийская транспортная прокуратура. Ее сотрудники проверят «исполнения законодательства в сфере безопасности мореплавания».
Утром в воскресенье, 15 декабря, стало известно, что в Керченском проливе терпят бедствие два грузовых судна — «Волгонефть 212» с 13 членами экипажа и «Волгонефть 239». На борту последнего находятся 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами.
По информации СМИ, «мощные волны пробили судна». «112» утверждал, что оба танкера уже затонули, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru