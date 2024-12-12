При крушении судна в Средиземном море погибли 44 мигранта
Судно с 45 мигрантами потерпело крушение в Средиземном море, выжила только одна пассажирка — 11-летняя девочка из Сьерра-Леоне. Об этом сообщает радиостанция Radio 1.
Мигранты отплыли от берегов Туниса 8 декабря, но вскоре их судно затонуло. У острова Лампедуза работники неправительственной организации на судне Trotamar III услышали крики и случайно обнаружили девочку. Ребенок в спасательном жилете держался за импровизированный круг из шин.
Девочка оказалась единственной выжившей из 45 мигрантов, она провела три дня в открытом море без питья и еды. Состояние ребенка удовлетворительное, ее доставили на Лампедузу.
Ранее лодка с 24 мигрантами потерпела крушение у греческого острова Самос, погибли два человека, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru