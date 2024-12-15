Спасатели достали из воды 13 членов экипажа «Волгонефть 212»
13 моряков подняли из воды рядом с потерпевшим крушение танкером «Волгонефть 212». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По версии издания, один из членов экипажа погиб. Оперативные службы начали спасать моряков со второго танкера, «Волгонефть 239».
В экстренных службах РИА Новости предоставили другую информацию. По их данным, спасатели достали из воды только восемь членов экипажа с «Волгонефть 212». Еще пятерых продолжают спасать, они остаются в воде.
Два российских танкера с нефтью потерпели крушение в Керченском проливе в воскресенье, 15 декабря. Оба судна запросили помощи, к ним направили спасательные суда. Прокуратура начала доследственную проверку по факту инцидента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Спасатели достали из воды 13 членов экипажа «Волгонефть 212»
- Прокуратура заинтересовалась крушениями двух танкеров за день в Керченском заливе
- Кадыров: Беспилотник ВСУ упал на территории ОМОНа «АХМАТ-Грозный»
- В Керченском проливе затонул еще один танкер
- Опрос: Около половины россиян не будут смотреть новогодние шоу
- СМИ: В Керченском проливе тонет танкер с мазутом
- Силы ПВО РФ сбили украинский самолет МиГ-29
- ВС РФ взяли под контроль два населенных пункта в ДНР
- Захарова: Виновные в смерти журналистов из РФ будут наказаны
- Новогодняя елка в Кремле оказалась второй по высоте в Европе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru