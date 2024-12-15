Спасатели достали из воды 13 членов экипажа «Волгонефть 212»

В экстренных службах РИА Новости предоставили другую информацию. По их данным, спасатели достали из воды только восемь членов экипажа с «Волгонефть 212». Еще пятерых продолжают спасать, они остаются в воде.

Два российских танкера с нефтью потерпели крушение в Керченском проливе в воскресенье, 15 декабря. Оба судна запросили помощи, к ним направили спасательные суда. Прокуратура начала доследственную проверку по факту инцидента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

