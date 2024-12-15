Спасатели достали из воды 13 членов экипажа «Волгонефть 212»

13 моряков подняли из воды рядом с потерпевшим крушение танкером «Волгонефть 212». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По версии издания, один из членов экипажа погиб. Оперативные службы начали спасать моряков со второго танкера, «Волгонефть 239».

Прокуратура заинтересовалась крушениями двух танкеров за день в Керченском заливе

В экстренных службах РИА Новости предоставили другую информацию. По их данным, спасатели достали из воды только восемь членов экипажа с «Волгонефть 212». Еще пятерых продолжают спасать, они остаются в воде.

Два российских танкера с нефтью потерпели крушение в Керченском проливе в воскресенье, 15 декабря. Оба судна запросили помощи, к ним направили спасательные суда. Прокуратура начала доследственную проверку по факту инцидента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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