Экстренные службы установили связь с моряками «Волгонефть 239»

Моряки терпящего бедствие в Керченском заливе танкера «Волгонефть 239» все еще находятся на борту судна. Об этом РИА Новости сообщили в экстренных структурах региона.

Здесь уточнили, что речь идет только о предварительной информации. С экипажем танкера налажена связь. «Волгонефть 239» лег в дрейф, спасательная операция еще продолжается.