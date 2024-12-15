Экстренные службы установили связь с моряками «Волгонефть 239»

Моряки терпящего бедствие в Керченском заливе танкера «Волгонефть 239» все еще находятся на борту судна. Об этом РИА Новости сообщили в экстренных структурах региона.

Здесь уточнили, что речь идет только о предварительной информации. С экипажем танкера налажена связь. «Волгонефть 239» лег в дрейф, спасательная операция еще продолжается.

Путин дал распоряжения по ситуации с танкерами в Керченском проливе

Ранее в воскресенье, 15 декабря стало известно, что два танкера — «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» — терпят крушение в Керченском проливе. На борту у них находились 13 и 14 человек экипажа соответственно. Во время аварии один из танкеров сел на мель.

Известно об одном погибшем, распоряжения по спасательной операции уже отдал глава государства Владимир Путин, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Скриншот с видео
ТЕГИ:КрушениеКерченский ПроливСудно

Горячие новости

Все новости

партнеры