Экстренные службы установили связь с моряками «Волгонефть 239»
15 декабря 202417:02
Моряки терпящего бедствие в Керченском заливе танкера «Волгонефть 239» все еще находятся на борту судна. Об этом РИА Новости сообщили в экстренных структурах региона.
Здесь уточнили, что речь идет только о предварительной информации. С экипажем танкера налажена связь. «Волгонефть 239» лег в дрейф, спасательная операция еще продолжается.
Ранее в воскресенье, 15 декабря стало известно, что два танкера — «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» — терпят крушение в Керченском проливе. На борту у них находились 13 и 14 человек экипажа соответственно. Во время аварии один из танкеров сел на мель.
Известно об одном погибшем, распоряжения по спасательной операции уже отдал глава государства Владимир Путин, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru