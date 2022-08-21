Подробности и версии. Следователи устанавливают картину взрыва автомобиля с Дарьей Дугиной
Выясняются подробности подготовки взрыва автомобиля, за рулем которого была погибшая дочь российского философа и общественно деятеля Александра Дугина Дарья.
Политолог Сергей Марков считает, что организаторы преступления планировали убийство философа и политолога Александра Дугина, а не его дочери Дарьи, погибшей при взрыве на Можайском шоссе вечером 20 августа. Об этом он заявил в беседе с «Известями» 21 августа.
«Он (Александр Дугин — прим. НСН) должен был быть в этой машине. И он пересел за несколько минут до этого, насколько я понимаю, в другую машину. С моей точки зрения, это покушение не на нее, а на него. Он является фигурой более значимой. Есть несколько версий», — заявил собеседник издания.
Взрыв автомобиля, на котором погибла 30-летняя Дарья Дугина, считает политолог, организовали украинские спецслужбы. В применении подобных методов Марков упрекает Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Он также обратил внимание на главную тему фестиваля «Традиция», который организовал Дугин, - российская спецоперация по защите Донбасса.
Так же полагает публицист, общественный деятель Александр Проханов. По его словам, удар, нанесенный по Дарье, предназначался для ее отца Александра Дугина, сообщает RT.
«Удар, который был нанесён по Дарье, — он был направлен на самого Александра Гельевича», — сказал он.
Подчеркнув значимость деятельности коллеги, Проханов обратил внимание на обострение не только военной, но и политической ситуации. По его мнению, «конфликт, заложенный началом военных действий, он всё больше расширяется и охватывает не только поле боя, но и мировую политику».
«Это и газовая война, и череда санкций, и железный занавес, который опущен между Востоком и Западом. Это и чудовищный проект русофобии. Это, если угодно, и тайваньский кризис», — подчеркнул писатель.
Глава комитета по международным делам ГД РФ Леонид Слуцкий считает, что взрыв автомобиля, в котором погибла дочь философа Александра Дугина, — варварское убийство.
«Варварское убийство Дарьи Платоновой — это на самом деле террористическая атака на идеологию и скрепы «Русского мира», — написал он в Telegram-канале.
В СМИ появились кадры с места взрыва автомобиля Дарьи Дугиной. Видео публикуют «Известия».
Отмечается, что правоохранителям удалось извлечь из сгоревшей машины бумаги и блокноты. В ролике они занимаются оформлением документов. Мужчина в форме раскладывает обгоревшие документы, блокноты, папки, другой пишет.
Взрывное устройство, делают выводы правоохранители, неизвестные установили на автомобиль, в котором погибла журналист и политолог Дарья Дугина, во время фестиваля «Традиция», который проходил в Подмосковье, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Известно, что машина находилась на парковке, к которой был достаточно свободный доступ.
«Гостей фестиваля было много, люди парковали машины слева и справа на Звенигородском шоссе, где находится усадьба Захарово. Также был заезд на парковку, она практически вся была занята автомобилями. Джип, на котором уехала с мероприятия Дарья Дугина, также стоял там. Досмотра при заезде на парковку не было, поэтому взрывчатку можно было установить куда угодно и кому угодно, что и было сделано», - пояснил собеседник агентства.
По данным правоохранителей, наряд ГИБДД дежурил у входа на территорию усадьбы. Отмечается, что рамки с металлодетекторами установили только при входе на мероприятие, пишет Газета.ru.
Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой назвал гибель 30-летней Дарьи Дугиной страшным преступлением, которое не должно остаться безнаказанным. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Страшное преступление в Москве. Убили Дарью Дугину. Знал ее. Образованная, энергичная, высокоинтеллектуальная девушка с четкой гражданской позицией. Это преступление не должно остаться безнаказанным, это не разборки 90-х, когда олигархи подрывали друг друга, это вызов всем нам», — написал Толстой.
В субботу вечером, 20 августа автомобиль Дарьи Дугиной взорвался на полном ходу на Можайском шоссе примерно в 21:00. По факту произошедшего возбудили дело об убийстве, совершенном общеопасным способом (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Оно передано в центральный аппарат СК. По мнению следователей, убийство Дугиной носит заказной характер. На Украине отвергают причастность к инциденту.
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