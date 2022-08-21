Подробности и версии. Следователи устанавливают картину взрыва автомобиля с Дарьей Дугиной

«Он (Александр Дугин — прим. НСН) должен был быть в этой машине. И он пересел за несколько минут до этого, насколько я понимаю, в другую машину. С моей точки зрения, это покушение не на нее, а на него. Он является фигурой более значимой. Есть несколько версий», — заявил собеседник издания.

Взрыв автомобиля, на котором погибла 30-летняя Дарья Дугина, считает политолог, организовали украинские спецслужбы. В применении подобных методов Марков упрекает Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Он также обратил внимание на главную тему фестиваля «Традиция», который организовал Дугин, - российская спецоперация по защите Донбасса.

Так же полагает публицист, общественный деятель Александр Проханов. По его словам, удар, нанесенный по Дарье, предназначался для ее отца Александра Дугина, сообщает RT.

«Удар, который был нанесён по Дарье, — он был направлен на самого Александра Гельевича», — сказал он.