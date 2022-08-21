Философ Александр Дугин после гибели дочери оказался в больнице

философ, лидер Международного евразийского движения Александр Дугин госпитализирован после гибели дочери при взрыве автомобиля. Об этом сообщил в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков.

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Он принес соболезнования политологу в связи с гибелью Дарьи Дугиной.

«Несчастный Александр Дугин. Он сейчас в больнице. Наши огромные соболезнования», — написал Марков.

Дочь Дугина погибла во время взрыва автомобиля 20 августа на Можайском шоссе в Подмосковье. Машина полностью сгорела. Возбуждено уголовное дело по статье убийство, совершенное общеопасным способом.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Уголовное ДелоВзрывГоспитализацияАвария
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