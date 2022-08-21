Прилепин: В гибели дочери Дугина может быть виноват Зеленский

Украинский лидер Владимир Зеленский «мог дать добро» на убийство Дарьи — дочери российского философа Александра Дугина, написал в Telegram депутат Госдумы РФ Захар Прилепин.

Взрыв машины унес жизнь дочери философа Александра Дугина

По его словам, «они» подорвали Мотора и Гиви. «Когда шло покушение за покушением на Захарченко. Их было несколько десятков. Вот этот кумир из комедии, невыспавшийся человек в маечке — он дает добро на такие действия. Думаю, тупо сидели на автомобильной стоянке и ждали, чтобы убить», - заявил парламентарий.

Прилепин отметил, что на Западе подобные методы для Украины давно легализованы. «Приучили, говорю, не сейчас, а тогда, 8 лет назад», — подчеркнул российский депутат.

Напомним, дочь Дугина погибла во время взрыва автомобиля 20 августа на Можайском шоссе в Подмосковье. Машина полностью сгорела.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:ВзрывУкраинаЗахар ПрилепинВладимир Зеленский
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