Прилепин: В гибели дочери Дугина может быть виноват Зеленский
Украинский лидер Владимир Зеленский «мог дать добро» на убийство Дарьи — дочери российского философа Александра Дугина, написал в Telegram депутат Госдумы РФ Захар Прилепин.
По его словам, «они» подорвали Мотора и Гиви. «Когда шло покушение за покушением на Захарченко. Их было несколько десятков. Вот этот кумир из комедии, невыспавшийся человек в маечке — он дает добро на такие действия. Думаю, тупо сидели на автомобильной стоянке и ждали, чтобы убить», - заявил парламентарий.
Прилепин отметил, что на Западе подобные методы для Украины давно легализованы. «Приучили, говорю, не сейчас, а тогда, 8 лет назад», — подчеркнул российский депутат.
Напомним, дочь Дугина погибла во время взрыва автомобиля 20 августа на Можайском шоссе в Подмосковье. Машина полностью сгорела.
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