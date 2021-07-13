«Говоришь - делай». Дугин призвал Путина продолжить «Русскую весну»
Философ уверен, что статью президента на украинском языке можно считать покаянием или прозрением - в зависимости от того, что за нею последует.
Президент РФ Владимир Путин опубликовал статью на русском и украинском языках «Об историческом единстве русских и украинцев». По словам российского лидера, русские и украинцы – один народ, единое целое, а возникшая в последние годы между ними стена – это результат и собственных ошибок, допущенных в разные периоды, и «целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву нашего единства». В итоге на территории Украины реализовался проект «анти-Россия», «с чем мы никогда не смиримся», написал глава государства.
Философ, лидер Международного евразийского движения Александр Дугин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что за обращением президента должны последовать решительные действия с российской стороны, которые будут направлены на пресечение любых форм проекта «анти-Россия».
«Это очень решительная статья, совершенно правильная, по своему содержанию не может быть оспорена. Это ясная историческая, геополитическая, политологическая, этносоциологическая констатация того, чем является Украина в наше время, как шел процесс формирования украинской государственности, как он был провален. Но возникает вопрос, для чего написана эта статья? Она фактически запоздала на семь лет. Эти вещи были очевидны семь лет назад, в 2014 году. Может быть, у Путина были иллюзии или не было такой ясной картины, но это очень печально. Либо просто тогда, когда была возможность снять с повестки проект «анти-Россия», он на этот жест не решился. Это покаяние Путина за то, что он не сделал того, что должен был семь лет назад? Если так, то за этим должны последовать действия. Это наконец-то пришедшее к нему понимание, чем на самом деле является современная Украина? Тогда это запоздалое прозрение. Но и за этим должны последовать какие-то действия не со стороны русских на Украине, не со стороны Зеленского, не со стороны Рады, а со стороны самого Кремля», - рассказал Дугин.
Он также отметил, что риторика статьи по всем признакам напоминает «призывный горн», но в случае бездействия России в этот раз любые призывы перестанут работать.
«Статья звучит как призывный горн: «Вставай, русский человек, освобождай своих братьев, которые попали под зависимость иноземной гегемонии». Но на самом деле это обращение Путина к самому себе. Это статья написана Путиным для Путина, потому что другого смысла она не имеет. Если это призыв к наступлению на проект «антиРоссия» и к освобождению украинского народа, это прекрасно. Если за этим ничего не последует, тариф на доверие будет исчерпан. Говоришь – делай. Если не хочешь, не можешь, не время делать – не говори этого. Такими статьями нельзя разбрасываться, это не просто журналист, это президент. Президент не может позволить себе мнение: он либо говорит и действует, либо молчит. Если статья написана была с целью действовать, то это возобновление «Русской весны». Если за этим ничего не последует и нам скажут, что мы не так все поняли, то в конечном итоге в следующий раз призывный горн уже не сработает», - заметил собеседник «Радиоточки НСН».
Дугин подчеркнул, что и возможное восстановление принципа триединства, который, по версии Путина, уничтожила советская власть, зависит от решительности российского президента.
«Все зависит от Путина. Если мы объединяемся сегодня с Лукашенко и начинаем всерьез заниматься Украиной, то это вопрос месяцев, может быть, а если не действовать – этого не будет никогда. Сейчас или никогда», - добавил он.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за отсутствия времени пока не прочитал всю статью своего российского коллеги Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Украинский лидер отметил, что обязательно прочитает работу президента России и подумает над ответом. Он добавил, что мог бы обсудить текст при личной встрече с Путиным, а также дать ему много материала для другой статьи про Украину.
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