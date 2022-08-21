Белые и пушистые. На Украине отрицают причастность к убийству дочери российского философа Дугина
В России все громче заявляют про «украинский» след в связи с гибелью дочери российского философа Александра Дугина Дарьи, взорвавшейся в автомобиле. На Украине отрицают причастность к трагедии.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об убийстве журналиста и политолога Дарьи Дугиной (п. «е» ч.2 ст.105 УК РФ) в производство Главного следственного управления СК РФ. Выводы следователей говорят о заказном характере преступления, сообщается на официальном сайте ведомства.
Украинский лидер Владимир Зеленский «мог дать добро» на убийство Дарьи — дочери российского философа Александра Дугина, написал в Telegram депутат Госдумы РФ Захар Прилепин.
По его словам, «они» подорвали Мотора и Гиви. «Когда шло покушение за покушением на Захарченко. Их было несколько десятков. Вот этот кумир из комедии, невыспавшийся человек в маечке — он дает добро на такие действия. Думаю, тупо сидели на автомобильной стоянке и ждали, чтобы убить», - заявил парламентарий.
Аналогичную точку зрения разделяет глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
«Мерзкие негодяи! Террористы украинского режима, пытаясь ликвидировать Александра Дугина, взорвали его дочь… В автомобиле», - написал Пушилин в своем Telegram.
Он назвал журналистку «настоящей русской девушкой».
Официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Мария Захарова считает, что версия об «украинском следе» в убийстве Дугиной, упомянутая Пушилиным, должны проверить компетентные органы. Об этом она заявила в Telegram-канале.
«Если подтвердится украинский след,.. то речь нужно вести о политике государственного терроризма, реализуемой киевским режимом. Фактов за эти годы накопилось предостаточно: от политических призывов к насилию до руководства и участия государственных структур Украины в преступлениях», - написала Захарова.
По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, взрыв автомобиля с Дарьей Дугиной – это политическая диверсия, проведение которой невозможно без санкции спецслужб. Об этом он заявил в интервью RT.
«Это политическая диверсия, терроризм. И если посмотреть реакцию украинских пабликов, то они там радуются. Славятся СБУ, ГУР… Это невозможно провести без санкции спецслужб. А поскольку украинские спецслужбы все ходят под британцами, то можно говорить, что в этом приняли участие непосредственно британцы. Это нужно было организовать слежку через мобильный телефон... Далее следует спутниковая разведка, которая отслеживает всю деятельность. Я думаю, что они, скорее всего, искали повода или возможности все это осуществить», — считает Леонков.
Причиной убийства стала месть философу Александру Дугину и его погибшей дочери Дарье за поддержку спецоперации. По его мнению, настоящей целью операции был Дугин. Такое мнение высказал в беседе с «Известиями» политолог Юрий Светов 21 августа.
«К сожалению, в таких покушениях не раз бывали примеры, когда целью был один, а страдал другой человек. <…> Кто мог это сделать? Знаете, начинаешь ведь сопоставлять, кто использует такие технологии. Ведь только что была попытка покушения на мэра Мариуполя, и как бы тоже метод подрыва использовался», — сказал Светов.
О настоящей цели заказного убийства также заявил музыкант Петр Лундстрем в своем Telegram-канале. Он считает, что убить хотели российского философа Александра Дугина.
«Кого хотели убить? Ее или ошиблись машиной? Где заминировали? Она возвращалась с фестиваля «Традиция»… Дугин должен был ехать на этой машине, но сел в другую. Глубокие соболезнования», — написал он в Telegram.
Актриса Мария Шукшина сделала вывод о том, что заказчики хотели нанести идеологический удар, запланировав взрыв автомобиля, за рулем которого была Дарья Дугина. По некоторым данным, машина принадлежит ее отцу Александру Дугину.
«Царствие небесное Дарье! Те, кто это сделал, четко и ясно понимают, куда надо бить в первую очередь. Основной удар идет по идеологии. Именно это основа всего!» — заявила Шукшина в своем Telegram-канале.
Украина не причастна к гибели 30-летней Дарьи Дугиной, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. Об этом пишет «Страна».
«Подчеркиваю, что Украина, безусловно, к этому не имеет отношения, потому что мы не криминальное государство <…> и тем более не террористическое государство», — цитирует его Газета.ru.
Вечером 20 августа недалеко от поселка Большие Вяземы в Подмосковье взорвался автомобиль Land Cruiser Prado, который вела журналист и политолог Дарья Дугина, дочь российского философа и общественного деятеля Александра Дугина. Девушка погибла.
На данный момент известно, что автомобиль Дарьи взорвался на полном ходу на Можайском шоссе примерно в 21:00. По факту произошедшего возбудили дело об убийстве, совершенном общеопасным способом (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Оно передано в центральный аппарат СК. По мнению следователей, убийство Дугиной носит заказной характер.
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