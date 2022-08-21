Белые и пушистые. На Украине отрицают причастность к убийству дочери российского философа Дугина

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, взрыв автомобиля с Дарьей Дугиной – это политическая диверсия, проведение которой невозможно без санкции спецслужб. Об этом он заявил в интервью RT.

«Это политическая диверсия, терроризм. И если посмотреть реакцию украинских пабликов, то они там радуются. Славятся СБУ, ГУР… Это невозможно провести без санкции спецслужб. А поскольку украинские спецслужбы все ходят под британцами, то можно говорить, что в этом приняли участие непосредственно британцы. Это нужно было организовать слежку через мобильный телефон... Далее следует спутниковая разведка, которая отслеживает всю деятельность. Я думаю, что они, скорее всего, искали повода или возможности все это осуществить», — считает Леонков.

Причиной убийства стала месть философу Александру Дугину и его погибшей дочери Дарье за поддержку спецоперации. По его мнению, настоящей целью операции был Дугин. Такое мнение высказал в беседе с «Известиями» политолог Юрий Светов 21 августа.