СК РФ: Убийство Дарьи Дугиной было заказным

Дело передано «для дальнейшего оперативного, всестороннего и объективного расследования».

Специалисты Главного управления криминалистики СК России продолжают осмотр места происшествия. Взрывотехник также осмотрел сгоревший автомобиль, который эвакуировали на спецстоянку.

Следователи назначают биологическую, генетическую, физико-химическую, взрывотехническую, судебную экспертизы, изучают запись с видеорегистратора автомобиля.

«Оперативным службам направлено поручение об установлении лиц, совершивших преступление, и иных свидетелей произошедшего. С учетом уже полученных данных следствие полагает, что преступление было заранее спланировано и носит заказной характер», - заявили в СК РФ.

Ранее, 20 августа дочь Дугина погибла во время взрыва автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье. Машина полностью сгорела. Следователи установили, что взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля со стороны водителя.

