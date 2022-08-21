Взрыв машины унес жизнь дочери философа Александра Дугина
В автомобиле, который взорвался на Можайском шоссе в Подмосковье, передвигалась Дарья — дочь известного философа и общественного деятеля Александра Дугина, заявил в Telegram-канале музыкант и общественник Петр Лундстрем.
Он вместе с Дарьей 20 августа присутствовал на поэтическом вечере, фестивале «Традиция». Там же был и Александр Дугин. После мероприятия он должен был поехать на Land Cruiser, но сел в другую машину.
Предполагается, что именно Дарья была за рулем в момент взрыва. Автомобиль полностью сгорел.
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