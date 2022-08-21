Взрыв машины унес жизнь дочери философа Александра Дугина

Он вместе с Дарьей 20 августа присутствовал на поэтическом вечере, фестивале «Традиция». Там же был и Александр Дугин. После мероприятия он должен был поехать на Land Cruiser, но сел в другую машину.

Предполагается, что именно Дарья была за рулем в момент взрыва. Автомобиль полностью сгорел.

