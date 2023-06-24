«Раскол и предательство»: ЧВК «Вагнер» вышла из-под контроля

ОДУМАЙТЕСЬ!



Чеченский глава также обратился к «Вагнерам» с призывом одуматься и не поддаваться на провокации.



«Обращаюсь к бойцам - патриотам нашей Родины. Не ведитесь на провокации. Какие бы цели вам ни расписывали, какие бы обещания вам ни говорили - безопасность государства и сплоченность российского общества в такой момент превыше всего», - подчеркнул Кадыров.



Образумить бойцов ЧВК «Вагнера» пытаются многие. Так, официальный представить МИД РФ Мария Захарова отметила, что враг только и ждет разлада внутри нашей страны. Она призвала всех объединиться под «знамёнами главнокомандующего».



«Мужики! За вами дети, женщины, ваши родители! За вами страна. За вами всё то, что вы защищаете с оружием в руках. За вами могилы тех, кто себя не жалел. За вами будущие поколения. Держитесь и не поддавайтесь», - обратилась Захарова к «Вагнерам».



Президент России Владимир Путин обратился к россиянам и военным в связи с действиями основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и его боевиков, захвативших штаб Южного военного округа и сбивших три вертолета Минобороны РФ.



«Это удар по России, по нашему народу, и наши действия по защите нашего Отечества от такой угрозы будут жесткими. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед нашим народом», – заявил президент.



Он пообещал, что предатели Родины ответят за это и призвал участников мятежа прекратить преступные действия.



Между тем, Пригожин ответил Путину и отметил «ошибочность» заявлений президента РФ о предательстве Родины «музыкантами» и отказался сдаваться и сложить оружие.



«Мы воевали и воюем. Все ЧВК «Вагнер». И никто не собирается по требованию президента ФСБ и еще кого-нибудь прийти с повинной, потому что мы не хотим, чтобы страна жила дальше в коррупции обмане и бюрократии», - цитирует бизнесмена его пресс-служба.