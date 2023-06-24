«Раскол и предательство»: ЧВК «Вагнер» вышла из-под контроля

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин призвал к военном мятежу в России и отказался складывать оружие.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы подразделения идут «разбираться» с министром обороны России Сергеем Шойгу и будут уничтожать всех, кто встанет на их пути.

Что известно о ситуации с Пригожиным и ЧВК «Вагнер»?

Ранее Пригожин обвинил российское Минобороны в атаках на тыловые части ЧВК. Ведомство опровергло эти слова, назвав их информационной провокацией. После слов бизнесмена было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

НОЖ В СПИНУ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев акцентировал внимание на том, что предательство приведет к трагедии и вселенской катастрофе.

«Сейчас самое главное для победы над внешним и внутренним врагом, алчущим разорвать нашу Родину, для спасения нашего государства – сплотиться вокруг Президента, Верховного главнокомандующего вооружёнными силами страны. Раскол и предательство – путь к величайшей трагедии, вселенской катастрофе. Мы её не допустим. Враг будет разбит! Победа будет за нами», - написал политик в своем Telegram-канале.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал поступок Пригожина предательстом.

«Ночь выдалась сложной и перелёты не дали времени озвучить тут мою позицию по поводу этого гнусного ПРЕДАТЕЛЬСТВА! Все происходящее - НОЖ В СПИНУ и настоящий военный мятеж», - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

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ОДУМАЙТЕСЬ!

Чеченский глава также обратился к «Вагнерам» с призывом одуматься и не поддаваться на провокации.

«Обращаюсь к бойцам - патриотам нашей Родины. Не ведитесь на провокации. Какие бы цели вам ни расписывали, какие бы обещания вам ни говорили - безопасность государства и сплоченность российского общества в такой момент превыше всего», - подчеркнул Кадыров.

Образумить бойцов ЧВК «Вагнера» пытаются многие. Так, официальный представить МИД РФ Мария Захарова отметила, что враг только и ждет разлада внутри нашей страны. Она призвала всех объединиться под «знамёнами главнокомандующего».

«Мужики! За вами дети, женщины, ваши родители! За вами страна. За вами всё то, что вы защищаете с оружием в руках. За вами могилы тех, кто себя не жалел. За вами будущие поколения. Держитесь и не поддавайтесь», - обратилась Захарова к «Вагнерам».

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам и военным в связи с действиями основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и его боевиков, захвативших штаб Южного военного округа и сбивших три вертолета Минобороны РФ.

«Это удар по России, по нашему народу, и наши действия по защите нашего Отечества от такой угрозы будут жесткими. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед нашим народом», – заявил президент.

Он пообещал, что предатели Родины ответят за это и призвал участников мятежа прекратить преступные действия.

Между тем, Пригожин ответил Путину и отметил «ошибочность» заявлений президента РФ о предательстве Родины «музыкантами» и отказался сдаваться и сложить оружие.

«Мы воевали и воюем. Все ЧВК «Вагнер». И никто не собирается по требованию президента ФСБ и еще кого-нибудь прийти с повинной, потому что мы не хотим, чтобы страна жила дальше в коррупции обмане и бюрократии», - цитирует бизнесмена его пресс-служба.

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СИТУАЦИЯ В РЕГИОНАХ: ТАНКИ В РОСТОВЕ, КТО В МОСКВЕ

В ряде регионов России усилили меры безопасности. В областях и краях на юге страны службы переведены на особый режим. Выезды на трассу М-4 «Дон» перекрывают, движение автомобилей ограничивают, из-за чего образовываются многокилометровые пробки. Региональные власти сообщают о масштабных перекрытиях на трассах, связывающих Москву с югом страны. Аэропорты и железные дороги работают штатно.

Тем временем бойцы ЧВК «Вагнер» захватили Ростов-на-Дону. На въезде в город установили блокпосты. На трассах Ростовской области люди застряли в пробках. Сотрудники МЧС организовали подвоз питьевой воды. Очевидцы сообщают о большом количестве военной техники, разъезжающей по центру города.

Утром был введен режим контртеррористической операции в трех регионах - Москве, Московской и Воронежской областях, во многих регионах отменяют массовые мероприятия. К югу от столицы блокируются все возможные маршруты передвижения ЧВК.

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ФОТО: t.me/concordgroup_official
ТЕГИ:РоссияСпецоперацияЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин

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