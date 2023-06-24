«Ошеломляющий крах»: Американские СМИ пророчат Пригожину проблемы

В частности, газета The New York Times считает, что Пригожин «пошел дальше всех» из представителей силовых кругов России. По информации издания, в отношениях главы ЧВК с президентом России Владимиром Путиным произошел «ошеломляющий крах».



Заявления Пригожина являются не чем иным, как «чрезвычайным враждебным вызовом» военным властям России, пишет The Washington Post. Издание полагает, что подобные вызов говорит о риске перерастания конфликта в «открытую войну». По мнению газеты, своими выражениями глава «Вагнеров» вышел за все возможные рамки и «пересек красную черту», о которой часто говорят в России.



Издание Associated Press выразило мнение, что Пригожин «своими грубыми замечаниями перегнул палку и осмелился зайти туда, куда раньше заходил только Путин».