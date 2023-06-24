«Ошеломляющий крах»: Американские СМИ пророчат Пригожину проблемы

Ряд американских СМИ уже успели отреагировать на ситуацию вокруг главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Подробности в статье НСН.

Западные СМИ пишут, что конфликт основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина с российским министерством обороны перерос в открытую конфронтацию, создав «самый большой вызов» власти России с начала спецоперации.

Взрывы и стрельба: ЧВК «Вагнер» нацелились на Москву

В частности, газета The New York Times считает, что Пригожин «пошел дальше всех» из представителей силовых кругов России. По информации издания, в отношениях главы ЧВК с президентом России Владимиром Путиным произошел «ошеломляющий крах».

Заявления Пригожина являются не чем иным, как «чрезвычайным враждебным вызовом» военным властям России, пишет The Washington Post. Издание полагает, что подобные вызов говорит о риске перерастания конфликта в «открытую войну». По мнению газеты, своими выражениями глава «Вагнеров» вышел за все возможные рамки и «пересек красную черту», о которой часто говорят в России.

Издание Associated Press выразило мнение, что Пригожин «своими грубыми замечаниями перегнул палку и осмелился зайти туда, куда раньше заходил только Путин».

«Раскол и предательство»: ЧВК «Вагнер» вышла из-под контроля

Ситуация вокруг главы ЧВК «Вагнер», по мнению журналистов Politico, является «серьезным военным кризисом» для президента России.

«Вражда между Пригожиным и Министерством обороны России нарастала в течение нескольких месяцев, но теперь, похоже, достигла предела», - пишет Politico.

Ранее Пригожин обвинил российское Минобороны в атаках на тыловые части ЧВК. Ведомство опровергло эти слова, назвав их информационной провокацией. После слов бизнесмена было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ЖурналистыМинобороны РФЕвгений ПригожинЧВК "Вагнер"

Горячие новости

Все новости

партнеры