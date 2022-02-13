Под градусом. Пьяный житель Среднеуральска ранил открыл стрельбу по прохожим

Происшествие произошло в городе Среднеуральске во дворе дома на Советской, 39. Сообщалось, что мужчина начал стрелять по прохожим из окна.

«Местные говорят, он алкаш. Уже убил свою жену. Сначала в квартире стрелял, потом начал по двору. Двор оцеплен, никого не впускают. Стягиваются силы МВД», - приводит слова очевидца сайт e1.ru.