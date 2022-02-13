Под градусом. Пьяный житель Среднеуральска ранил открыл стрельбу по прохожим

В Среднеуральске неизвестный мужчина ранил жену и стрелял в прохожих. Злоумышленника задержали.

Происшествие произошло в городе Среднеуральске во дворе дома на Советской, 39. Сообщалось, что мужчина начал стрелять по прохожим из окна.

«Местные говорят, он алкаш. Уже убил свою жену. Сначала в квартире стрелял, потом начал по двору. Двор оцеплен, никого не впускают. Стягиваются силы МВД», - приводит слова очевидца сайт e1.ru.

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Уточняется, что 67-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения начал скандалить с женой и выстрелил в нее из ружья. Об этом сообщил информированный источник.

Стрелок задержан, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

«Мужчина задержан. Он сам сдался правоохранителям. Оружие у него охотничье, зарегистрированное», — заявил собеседник агентства.

По предварительной информации, прохожие на улице из-за стрельбы не пострадали, сообщает ТАСС.

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Telegram-канал SHOT назвал имя стрелка - Виктор Меньшиков. Уточняется, что во время допроса задержанный рассказал, что жена его постоянно пилила, чем и спровоцировала его. Обрез он взял в гараже. Мужчина планировал убить супругу, а затем – себя. В Квартире произошло два выстрела – ранена жена стрелка, второй след остался на кухне, отмечает «КП-Екатеринбург».

Уточняется, что оружие у Меньшикова было зарегистрировано официально. В ГУ МВД России по Свердловской области и региональном СК пообещали прокомментировать произошедшее позднее.

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Психотерапевт высшей категории Александр Федорович во время пресс-конференции НСН призвал создавать для каждого человека паспорт психического здоровья.

«Нужно, чтобы у каждого человека был паспорт психического здоровья. Как медицинская карточка. Нужно тестирование, начиная прямо с детского дошкольного возраста до обследований во взрослом возрасте на предприятиях. Причем это очень просто сделать. Это абсолютно бюджетная тема», - отметил он.

Ранее завотделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов рассказал НСН, почему в России все чаще выясняют отношения с оружием в руках. Он обратил внимание на то, что СМИ способствуют созданию «подражателей» известных стрелков в разных странах.

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ФОТО: pixabay.com
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