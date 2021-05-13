Психиатр призвал проводить психологические обязательные тесты среди детей и взрослых

У каждого человека был паспорт психического здоровья, рассказал психотерапевт высшей категории Александр Федорович во время пресс-конференции НСН, которая посвящена расстрелу в казанской школе.

«Мы не можем защищать все: детские площадки, дворы, улицы. Стремление охранять все на свете – абсурдно. Охранять можно все организации за любые деньги, но придет преступник с обычным кухонным ножом или молотком и все. И тут мы перестаем контролировать ситуацию. Нужна профилактика. Тестирование детей. Пришел ребенок в детский сад – психолог с ним поговорил, написал заключение. Малыш поступил в первый класс – с ним может поговорить психолог? Ребенок может заполнить минимальный тест из 20 вопросов, которые направлены на выявление скрытых тенденций к агрессии, к насилию, к депрессивным формам реагирования.