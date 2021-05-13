Психиатр призвал проводить психологические обязательные тесты среди детей и взрослых
Психиатр, психотерапевт высшей категории Александр Федорович заявил во время пресс-конференции НСН, что следует вести учет психологического состояния населения.
У каждого человека был паспорт психического здоровья, рассказал психотерапевт высшей категории Александр Федорович во время пресс-конференции НСН, которая посвящена расстрелу в казанской школе.
«Мы не можем защищать все: детские площадки, дворы, улицы. Стремление охранять все на свете – абсурдно. Охранять можно все организации за любые деньги, но придет преступник с обычным кухонным ножом или молотком и все. И тут мы перестаем контролировать ситуацию. Нужна профилактика. Тестирование детей. Пришел ребенок в детский сад – психолог с ним поговорил, написал заключение. Малыш поступил в первый класс – с ним может поговорить психолог? Ребенок может заполнить минимальный тест из 20 вопросов, которые направлены на выявление скрытых тенденций к агрессии, к насилию, к депрессивным формам реагирования.
Что мы получим в перспективе? Прекрасное понимание о профпригодности человека, об обстановке, в которой человек находится. Нужно, чтобы у каждого человека был паспорт психического здоровья. Как медицинская карточка. Нужно тестирование, начиная прямо с детского дошкольного возраста до обследований во взрослом возрасте на предприятиях. Причем это очень просто сделать. Это абсолютно бюджетная тема», - отметил он.
Ранее адвокат, защищавший интересы потерпевшей стороны по делу московского «школьного стрелка» Игорь Трунов, рассказал, что нельзя считать убийцу невменяемым, если он готовил преступление заранее, получал разрешение на оружие, совершал продуманные действия.
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