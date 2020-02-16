Психолог обвинил СМИ в появлении калининградского стрелка

Мужчина, расстрелявший семью на улице Баранова в Калининграде, скончался в реанимации от полученных ран, сообщает INTERFAX.RU со ссылкой на СК региона. После того, как мужчина убил супругов-предпринимателей и ранил их 13-летнего сына, он неудачно пытался покончить собой и был доставлен в местную больницу. В реанимации стрелок скончался.

По данным следователей, причиной убийства стала личная неприязнь между предпринимателями, торговавшими на Центральном рынке Калининграда.

Завотделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в интервью НСН сравнил поведение калининградского стрелка с аналогичными случаями в США. Он обратил внимание на то, что СМИ способствуют созданию «подражателей» в разных странах.