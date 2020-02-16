Психолог обвинил СМИ в появлении калининградского стрелка
Завотделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов рассказал НСН, почему в России все чаще выясняют отношения с оружием в руках.
Мужчина, расстрелявший семью на улице Баранова в Калининграде, скончался в реанимации от полученных ран, сообщает INTERFAX.RU со ссылкой на СК региона. После того, как мужчина убил супругов-предпринимателей и ранил их 13-летнего сына, он неудачно пытался покончить собой и был доставлен в местную больницу. В реанимации стрелок скончался.
По данным следователей, причиной убийства стала личная неприязнь между предпринимателями, торговавшими на Центральном рынке Калининграда.
Завотделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в интервью НСН сравнил поведение калининградского стрелка с аналогичными случаями в США. Он обратил внимание на то, что СМИ способствуют созданию «подражателей» в разных странах.
«Эпизод в Калининграде если не «роднит», то делает нас (Россию – прим. НСН) похожей на Америку, где, как известно, свободная продажа оружия. У нас, к сожалению, оружия тоже хватает. Хотя его продажа не разрешена. Калининградский случай – это подражание. СМИ постоянно сообщают о подобных инцидентах. Не надо думать, что убийство в Лондоне или Антверпене, не откликается у нас. Это не так, и исследований на эту тему довольно много. Такие сообщения средств массовой информации – «подсказка» человеку, который готов что-то совершить, особенно, если у него есть личный негативный эмоциональный и социальный фон», - заявил эксперт.
Ранее военный психолог, руководитель спецпрограмм Центра защиты от стрессов Алексей Захаров предупредил в эфире НСН о появлении подражателей у лубянского стрелка, устроившего вооруженное нападение на штаб-квартиру ФСБ на Лубянке 19 декабря. В результате погиб один сотрудник ведомства, еще пять человек ранены. Эксперт отметил, что при внимании СМИ к подобным инцидентам «найдется такой же человек, как этот, который также себя реализует».
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