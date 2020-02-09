Военный психолог: Власти могут скрывать настоящий мотив стрелка в Таиланде

Конфликт на бытовой почве стал мотивом для стрельбы, которую устроил военнослужащий Джакрапанта Томму (Jakrapanth Thomma) на улицах города Накхонратчасима в Таиланде. Об этом сообщил премьер-министр страны Прают Чан-оча, информирует РИА Новости. Солдат расстрелял и захватил в заложники десятки людей.

Ссора из-за продажи дома между Томму и его сослуживцами вывела солдата из себя, уточнил политик.

По последним данным, жертвами военного стрелка стали 27 человек, в том числе гражданские лица, бойцы спецназа и сам преступник. Пострадавших в ходе инцидента 57 человек, 45 из них уже выписаны из медучреждений.

Военный психолог, руководитель спецпрограмм Центра защиты от стрессов Алексей Захаров в эфире НСН отметил, что для определения истинного мотива солдата, который расстрелял в Таиланде сограждан и взял заложников, необходимо знать ситуацию до тонкостей. Он также не исключил, что власти могут скрывать за официальной формулировкой «конфликт на бытовой почве» другой мотив действий стрелка.

«Могут быть варианты, что власти скрывают что-то? Могут быть. Может бытовая ситуация вывести человека из равновесия, что он предпримет такие действия (стрельбу и убийства – прим. НСН)? Может быть, если он связывает бытовую историю с виной общества и виной правительства. Если у него активная позиция, любая бытовая ситуация может послужить толчком, и он совершит такие жестокие вещи. Бытовая ситуация может стать поводом для проявления человека», - заявил эксперт.