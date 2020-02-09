Военный психолог: Власти могут скрывать настоящий мотив стрелка в Таиланде
Военный психолог, руководитель спецпрограмм Центра защиты от стрессов Алексей Захаров в эфире НСН не исключил, что власти не раскрывают настоящий мотив солдата, устроившего массовый расстрел в Таиланде.
Конфликт на бытовой почве стал мотивом для стрельбы, которую устроил военнослужащий Джакрапанта Томму (Jakrapanth Thomma) на улицах города Накхонратчасима в Таиланде. Об этом сообщил премьер-министр страны Прают Чан-оча, информирует РИА Новости. Солдат расстрелял и захватил в заложники десятки людей.
Ссора из-за продажи дома между Томму и его сослуживцами вывела солдата из себя, уточнил политик.
По последним данным, жертвами военного стрелка стали 27 человек, в том числе гражданские лица, бойцы спецназа и сам преступник. Пострадавших в ходе инцидента 57 человек, 45 из них уже выписаны из медучреждений.
Военный психолог, руководитель спецпрограмм Центра защиты от стрессов Алексей Захаров в эфире НСН отметил, что для определения истинного мотива солдата, который расстрелял в Таиланде сограждан и взял заложников, необходимо знать ситуацию до тонкостей. Он также не исключил, что власти могут скрывать за официальной формулировкой «конфликт на бытовой почве» другой мотив действий стрелка.
«Могут быть варианты, что власти скрывают что-то? Могут быть. Может бытовая ситуация вывести человека из равновесия, что он предпримет такие действия (стрельбу и убийства – прим. НСН)? Может быть, если он связывает бытовую историю с виной общества и виной правительства. Если у него активная позиция, любая бытовая ситуация может послужить толчком, и он совершит такие жестокие вещи. Бытовая ситуация может стать поводом для проявления человека», - заявил эксперт.
Военный психолог также отметил, что реакция общества на появление нового стрелка «с трудом укладывается в голову».
«Чтобы понимать полную картину, надо знать все тонкости. Любой нюанс может изменить ситуацию. Когда мы оцениваем ситуацию со стрелками – а это ведь уже не первое проявление в мире, - она всегда с трудом укладывается в голову», - сказал Алексей Захаров.
Ранее Алексей Захаров в эфире НСН предположил появление новых преступников, которые могут повторить инцидент со стрельбой на Лубянке у здания ФСБ в Москве 19 декабря. По его мнению, существует система повторяемости подобных действий при медиасопровождении. Поэтому могут появиться последователи стрелков.
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