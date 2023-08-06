По всей строгости закона! Политики жестко отреагировали на избиение инвалида СВО в Забайкалье
В Забайкалье избили участника специальной военной операции. После того, как вмешался губернатор Александ Осипов, силовики возбудили уголовное дело. Депутаты разных уровней обеспокоены ситуацией в обществе и требуют привлечь к ответственности хулиганов и нерадивых стражей порядка.
Инвалида СВО, потерявшего ногу, избили в Забайкалье. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Осипов. По его словам, правоохранители начали следственные действия. Идут допросы.
«Произошел конфликт между двумя компаниями, в одной из которых находился участник специальной военной операции. По отношению к бойцу СВО стали проявлять агрессию, это были лица, употребляющие алкогольные напитки. Несмотря на то, что компания с участником спецоперации постаралась избежать конфликта и покинула кафе, другая сторона конфликта ее преследовала и нанесла мужчине телесные повреждения», — написал Осипов в своем Telegram-канале.
В избиении инвалида СВО участвовали двое мужчин, еще четыре человека из их компании, в том числе две девушки, смеялись в стороне и провоцировали хулиганов, сообщают местные СМИ. По информации РБК, драка в Забайкалье с инвалидом СВО произошла в селе Нерчинский Завод. В связи с этим возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества (ч. 1 ст. 167 УК, предусматривает максимальное наказание до двух лет лишения свободы).
Заместитель председателя Мосгордумы, журналист Андрей Медведев напомнил, что драка с участником СВО в Забайкалье – уже вторая за две недели. Ночью 22 июля в баре «Кайф» на Советской улице в Юрюзани (Челябинская область) 24-летний выходец из Таджикистана Ашурмахмад Кароматулло нанес смертельный ударучастнику СВО Антону Чашкину. Впав в кому после нападения, он не пришел в сознание и скончался 2 августа в больнице.
«Фактически, внутри страны есть огромное количество потенциальной будущей клиентуры СБУ или ГУР. Каждый такой гопник, который "по приколу" может избить инвалида войны, это идеальный объект для вербовки. Поэтому, в случае задержания подозреваемых (я надеюсь, что это всё же произойдет), их действия стоит рассматривать шире, чем хулиганство. Как минимум, надо очень подробно разобрать их мотив,» – заявил политик в своем Telegram-канале.
Когда в тылу ветеран подвергается опасности потому что он воевал за Родину, это весьма тревожный факт, сделал вывод Андрей Медведев. Его позицию по поводу ситуации в Забайкалье разделяет глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. В своем Telegram-канале он выразил надежду, что скрывшихся с места драки виновных, личности которых, по его данным, уже установили, вскоре поймают. В связи с тем, что у депутата «масса вопросов» в первую очередь к местным силовикам, он пообещал направить запросы в Генпрокуратуру, СКР и МВД «о проведении проверки в отношении должностных лиц, не принявших своевременных мер и пытавшихся спустить дело на тормоза».
«Те, кто покрывал этих фашиствующих молодчиков, также должны ответить по всей строгости закона: как минимум — своими погонами!» – считает Хинштейн.
Депутат Госдумы Андрей Гурулев в своем Telegram-канале прокомментировал избиение в Забайкалье двух инвалидов, участвовавших в спецоперации на Украине.
Парламентарий отметил, что мужчин избили за то, что они участвовали в спецоперации. Он выразил уверенность, что правоохранительные органы отреагируют на инцидент максимально жестко.
Гурулев сообщил, что взял ситуацию на контроль. Виновных нужно наказать по всей строгости закона, убежден депутат.
«А если кто-то из них возрастом не вышел - наказание должны понести родители, а этих скотов нужно лишить будущего в нашей стране», - добавил парламентарий.
Президент России Владимир Путин ранее поручил региональным властям принять дополнительные меры по увековечиванию памяти участников спецоперации на Украине, передает «Радиоточка НСН».
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