По всей строгости закона! Политики жестко отреагировали на избиение инвалида СВО в Забайкалье

«Произошел конфликт между двумя компаниями, в одной из которых находился участник специальной военной операции. По отношению к бойцу СВО стали проявлять агрессию, это были лица, употребляющие алкогольные напитки. Несмотря на то, что компания с участником спецоперации постаралась избежать конфликта и покинула кафе, другая сторона конфликта ее преследовала и нанесла мужчине телесные повреждения», — написал Осипов в своем Telegram-канале.

В избиении инвалида СВО участвовали двое мужчин, еще четыре человека из их компании, в том числе две девушки, смеялись в стороне и провоцировали хулиганов, сообщают местные СМИ. По информации РБК, драка в Забайкалье с инвалидом СВО произошла в селе Нерчинский Завод. В связи с этим возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества (ч. 1 ст. 167 УК, предусматривает максимальное наказание до двух лет лишения свободы).