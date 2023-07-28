В КПРФ предложили сохранять рабочие места за участниками СВО по закону

КПРФ предлагает сохранять рабочие места за участниками СВО, закрепив в федеральном законе норму, заявил депутат Госдумы Юрий Афонин, передает РИА Новости.

Он отметил, что участники спецоперации будут чувствовать себя спокойнее, если порядок сохранения рабочего места будет установлен законодательно. Действие трудового договора приостанавливается, но с сохранением рабочего места.

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Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил «Радиоточке НСН», что участие в спецоперации может в индивидуальном порядке стать основанием для освобождения от уголовного наказания. Он отметил, что на решение суда, безусловно, будет влиять характер преступления. Одним из таких случаев стало дело ефрейтора Владислава Устинова. Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда пришла к выводу, что его «в связи с изменением обстановки» можно освободить от наказания.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
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