«Необразованные»: Кутиков из «Машины времени» раскритиковал россиян, поддерживающих СВО

По его словам, он давно предупреждал, что государство, которое предпочитает тратить деньги не на образование, а на оборону, через 20 лет получит массу необразованных людей.

«Всё так и получилось. Чем лучше будет общее образование, тем умнее и квалифицированнее будут люди, в том числе те, которые решили отдать себя службе в армии. Но произошло то, что произошло», — заключил он.

Ранее заслуженный артист РФ Валерий Кипелов навестил участников специальной военной операции (СВО), проходящих лечение в госпитале имени Вишневского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

