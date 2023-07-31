Шойгу: Более 1,5 тысячи участников СВО зачислены в 2023 году в военные вузы
Свыше 15 тысяч первокурсников, из них 1,5 тысячи участники спецоперации, зачислены в 2023 году в военные вузы. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что многие участники спецоперации, зачисленные в вузы, имеют боевые награды. Шойгу также сообщил, что возобновлена подготовка офицерских кадров для ВС РФ на базе Донецкого высшего общевойскового командного училища.
Министр добавил, что кратно вырос интерес молодежи к учебным заведениям ВМФ, РВСН и летным вузам ВКС.
Ранее, 31 июля, Сергей Шойгу поблагодарил весь личный состав ВС РФ, который участвует в спецоперации на Украине. Он отметил, что сегодня речь идет не о единичных подвигах, а о десятках и сотнях, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru