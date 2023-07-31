Шойгу: Более 1,5 тысячи участников СВО зачислены в 2023 году в военные вузы

Он отметил, что многие участники спецоперации, зачисленные в вузы, имеют боевые награды. Шойгу также сообщил, что возобновлена подготовка офицерских кадров для ВС РФ на базе Донецкого высшего общевойскового командного училища.

Министр добавил, что кратно вырос интерес молодежи к учебным заведениям ВМФ, РВСН и летным вузам ВКС.

Ранее, 31 июля, Сергей Шойгу поблагодарил весь личный состав ВС РФ, который участвует в спецоперации на Украине. Он отметил, что сегодня речь идет не о единичных подвигах, а о десятках и сотнях, сообщает «Радиоточка НСН».

