Кипелов встретился с раненными участниками СВО в госпитале имени Вишневского

Заслуженный артист РФ Валерий Кипелов навестил участников специальной военной операции (СВО), проходящих лечение в госпитале имени Вишневского, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Валерию Кипелову исполнилось 65 лет

В сообщении говорится, что вместе с ним к бойцам приехали члены рок-группы «Кипелов» и эстрадная певица Анастасия Спиридонова.

Музыканты пообщались с военнослужащими и медицинским персоналом, раздали автографы, а также устроили небольшой концерт, исполнив, в том числе, такие песни, как «Возьми мое сердце» и «Я свободен».

«Бойцы - это и есть наша Россия... Огромное спасибо ребятам за их мужество!» - заявил Кипелов.

Ранее госпиталь имени Вишневского посетил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, который вручил участникам СВО ордена Мужества, медали Суворова и «За Отвагу», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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