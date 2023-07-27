Кипелов встретился с раненными участниками СВО в госпитале имени Вишневского
Заслуженный артист РФ Валерий Кипелов навестил участников специальной военной операции (СВО), проходящих лечение в госпитале имени Вишневского, сообщает пресс-служба Минобороны России.
В сообщении говорится, что вместе с ним к бойцам приехали члены рок-группы «Кипелов» и эстрадная певица Анастасия Спиридонова.
Музыканты пообщались с военнослужащими и медицинским персоналом, раздали автографы, а также устроили небольшой концерт, исполнив, в том числе, такие песни, как «Возьми мое сердце» и «Я свободен».
«Бойцы - это и есть наша Россия... Огромное спасибо ребятам за их мужество!» - заявил Кипелов.
Ранее госпиталь имени Вишневского посетил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, который вручил участникам СВО ордена Мужества, медали Суворова и «За Отвагу», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru