«Плохие полицейские» и МИД Ирана: В КФУ произошла массовая драка
Очевидцы сообщили, что студент из Ирана был первым в очереди в визовом центре университета, но в списках иностранца не оказалось. После этого разгорелся конфликт.
На этой неделе иностранные студенты устроили массовую драку в Казанском федеральном университете (КФУ). По сообщениям СМИ, зачинщиками стали граждане Ирана. Их задержали и доставили в отделение полиции. Однако представители дипмиссии Ирана заявили о превышении полномочий правоохранителей к иностранным студентам и призвали привлечь «плохих полицейских» к ответственности.
«ПЛОХОЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
Накануне посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил, что министр иностранных дел страны Аббас Аракчи взял на личный контроль инцидент, в ходе которого иранских студентов Казанского федерального университета (КФУ) задержала полиция после массовой драки в вузе.
«Господин... Арагчи также держит ситуацию с иранскими студентами на постоянном контроле. В последний раз он отслеживал данную ситуацию в ходе телефонного разговора со мной в 00:30 ночи», - написал Джалали на своей странице в одной из соцсетей.
Он подтвердил, что иранских студентов арестовали после конфликта, случившегося в визовом центре КФУ, но позже их отпустили. По словам посла, состояние обучающихся оценивается удовлетворительно, но у одного из иранцев есть «небольшой синяк». При этом Джалали осудил жесткое задержание иранских студентов и призвал наказать ответственных за инцидент полицейских.
«Любое неподобающее поведение в отношении иранских студентов и граждан подлежит осуждению, и российские ответственные должностные лица должны отвечать за такие печальные события. Самым серьезным образом был взят на контроль вопрос об имевшем место проявлении неподобающего отношения к иранским студентам в Казани», - написал посол Ирана в Москве в своих социальных сетях.
Дипломат также добавил, что по данному вопросу уже были достигнуты «хорошие результаты». По его словам, в посольстве выразили надежду на то, что меры к нарушителям из числа должностных лиц будут приняты «в срочном порядке».
До этого несколько иранских СМИ сообщили, что МИД Ирана направил ноту протеста российскому внешнеполитическому ведомству из-за якобы имевшего место применения силы сотрудниками полиции в России в отношении иранских учащихся.
ЧТО ПРОИЗОШЛО?
22 ноября в Казани на улице Гвардейская у департамента внешних связей КФУ произошла массовая драка между иностранными студентами. Там иностранцам оформляют все необходимые для проживания и обучения документы. Очевидцы рассказали корреспонденту издания «Вечерняя Казань», что один из иранских студентов записался первым в очередь на прием в визовый центр, но его имени не оказалось в списках. По словам свидетелей инцидента, иностранец очень бурно отреагировал на это, после чего начался конфликт, который перерос в массовую драку.
На место происшествия прибыла полиция. Зачинщиков потасовки вывели на улицу. К месту конфликта у КФУ также прибыли представители консульства Ирана.
На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как сразу несколько правоохранителей повалили двух парней на землю и ударили их дубинкой. Вокруг собралось много народу: преимущественно иностранцы. После иранских студентов, которые по версии полицейских стали зачинщиками драки, задержали. Их количество не уточняется.
Региональный СК возбудил уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК). Там сообщили, что один из иностранцев, который участвовал в драке, схватил полицейского за форму и оттолкнул от себя.
Позже в пресс-службе КФУ рассказали изданию «Ъ Волга-Урал», что после конфликта между иностранными студентами руководство университета приняло решение об открытии еще трех пунктов приема. Также с участниками инцидента была проведена профилактическая беседа.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Саратове после драки между иностранцами завели дело о хулиганстве.
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