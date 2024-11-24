«Плохие полицейские» и МИД Ирана: В КФУ произошла массовая драка

«ПЛОХОЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»

Накануне посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил, что министр иностранных дел страны Аббас Аракчи взял на личный контроль инцидент, в ходе которого иранских студентов Казанского федерального университета (КФУ) задержала полиция после массовой драки в вузе.

«Господин... Арагчи также держит ситуацию с иранскими студентами на постоянном контроле. В последний раз он отслеживал данную ситуацию в ходе телефонного разговора со мной в 00:30 ночи», - написал Джалали на своей странице в одной из соцсетей.

Он подтвердил, что иранских студентов арестовали после конфликта, случившегося в визовом центре КФУ, но позже их отпустили. По словам посла, состояние обучающихся оценивается удовлетворительно, но у одного из иранцев есть «небольшой синяк». При этом Джалали осудил жесткое задержание иранских студентов и призвал наказать ответственных за инцидент полицейских.