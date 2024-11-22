Правоохранители задержали зачинщиков массовой драки в Казани

Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих зачинщиков массовой драки в Казани. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

В Сочи задержали 23 участника массовой драки из-за девушки

Отмечается, что инцидент произошел на Гвардейской улице в столице Татарстана. Причиной драки стал конфликт между молодыми людьми, задержанных доставили в полицию.

По факту происшествия проводится проверка, в соответствии с российским законодательством по нему будет принято решение.

Ранее правоохранители задержали во Владимире участников массовой драки. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ПроисшествияКазаньДракаЗадержаниеПолиция

Горячие новости

Все новости

партнеры