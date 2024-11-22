Правоохранители задержали зачинщиков массовой драки в Казани
22 ноября 202416:09
Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих зачинщиков массовой драки в Казани. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Татарстан.
Отмечается, что инцидент произошел на Гвардейской улице в столице Татарстана. Причиной драки стал конфликт между молодыми людьми, задержанных доставили в полицию.
По факту происшествия проводится проверка, в соответствии с российским законодательством по нему будет принято решение.
Ранее правоохранители задержали во Владимире участников массовой драки. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru