Друга блогера Понасенкова приговорили к одному году ограничения свободы
Друга историка и публициста Евгения Понасенкова (признан в России иноагентом) Рамиса Зарипова приговорили к году ограничения свободы и штрафу в 512 тысяч рублей за драку в центре Москвы, в ходе которой мужчина ударился головой и умер.
Инцидент произошел в столице 7 июня 2023 года. К прогуливающимся Понасенкову и Зарипову подошёл 55-летний Олег Дибров, который не давал им пройти. В итоге Зарипов оттолкнул Диброва, тот при падении ударился головой об асфальт и получил черепно-мозговую травму, в результате которой скончался, напоминает RT.
На Зарипова возбудили дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Он свою вину не признал и утверждал, что Дибров замахивался на него и Понасенкова айпадом, а он лишь защищался, поэтому его действия не выходили за рамки самообороны, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Друга блогера Понасенкова приговорили к одному году ограничения свободы
- Смирнов: В Курской области уничтожили украинскую ракету
- СМИ: Трамп может депортировать принца Гарри из США
- Белоруссия стала партнером БРИКС
- ВС России освободили Колесниковку в Харьковской области
- В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
- Актриса Ломакина извинилась за шутку про карельский язык после заявления Парфенчикова
- В Рособрнадзоре анонсировали изменение формы ОГЭ в ближайшие годы
- Песков опроверг сообщения о телефонном разговоре Путина и Трампа
- Под Курском сошел с рельсов вагон грузового поезда
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru