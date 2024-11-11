Друга блогера Понасенкова приговорили к одному году ограничения свободы

Друга историка и публициста Евгения Понасенкова (признан в России иноагентом) Рамиса Зарипова приговорили к году ограничения свободы и штрафу в 512 тысяч рублей за драку в центре Москвы, в ходе которой мужчина ударился головой и умер.

Понасенкову отказали в рассмотрении жалобы об исключении из реестра иноагентов

Инцидент произошел в столице 7 июня 2023 года. К прогуливающимся Понасенкову и Зарипову подошёл 55-летний Олег Дибров, который не давал им пройти. В итоге Зарипов оттолкнул Диброва, тот при падении ударился головой об асфальт и получил черепно-мозговую травму, в результате которой скончался, напоминает RT.

На Зарипова возбудили дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Он свою вину не признал и утверждал, что Дибров замахивался на него и Понасенкова айпадом, а он лишь защищался, поэтому его действия не выходили за рамки самообороны, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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