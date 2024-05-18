В Бишкеке начались акции протеста после драки местных жителей с иностранцами

Акции протеста начались в Бишкеке после конфликта местных жителей с иностранцами. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан.

В понедельник в одном из хостелов города произошла драка между иностранцами и гражданами Киргизии. Милиция задержала трех участвовавших в потасовке иностранных граждан. Вечером в пятницу местные жители вышли на акции протеста, требуя правосудия для участников массовой драки.

Отмечается, что акции проходят в некоторых районах Бишкека в местах массового проживания иностранцев. Так, у одного из хостелов собрались около 200 человек.

«Сотрудники милиции готовятся к разгону граждан, устроивших массовые беспорядки в Бишкеке. На пересечении улиц Курманджан Датки и проспекта Чуй собралось около тысячи человек», — сообщает агентство.

Сотрудники милиции работают в Бишкеке в усиленном режиме, организованы патрули, ситуация находится под контролем руководства МВД республики и ГУВД города.

