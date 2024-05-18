В Бишкеке начались акции протеста после драки местных жителей с иностранцами
Акции протеста начались в Бишкеке после конфликта местных жителей с иностранцами. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан.
В понедельник в одном из хостелов города произошла драка между иностранцами и гражданами Киргизии. Милиция задержала трех участвовавших в потасовке иностранных граждан. Вечером в пятницу местные жители вышли на акции протеста, требуя правосудия для участников массовой драки.
Отмечается, что акции проходят в некоторых районах Бишкека в местах массового проживания иностранцев. Так, у одного из хостелов собрались около 200 человек.
«Сотрудники милиции готовятся к разгону граждан, устроивших массовые беспорядки в Бишкеке. На пересечении улиц Курманджан Датки и проспекта Чуй собралось около тысячи человек», — сообщает агентство.
Сотрудники милиции работают в Бишкеке в усиленном режиме, организованы патрули, ситуация находится под контролем руководства МВД республики и ГУВД города.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Финляндии расследуют масштабную утечку данных в системе образования Хельсинки
- Первые девять самолетов МС-21 поставят в 2025 году
- В Бишкеке начались акции протеста после драки местных жителей с иностранцами
- В Госдуме предложили увеличить штраф за курение в неположенных местах до 15 тысяч рублей
- Danone завершила продажу своих активов российской компании «Вамин Р»
- США провели субкритическое ядерное испытание в Неваде
- Один человек погиб при атаке дронов-камикадзе ВСУ под Белгородом
- Путин призвал мировое сообщество соблюдать принципы олимпийской хартии
- Причиной взрыва в Петербурге стала детонация боеприпаса
- Медведев допустил расширение санитарной зоны на Украине до границ Польши
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru