«Агрессия и драки»: Родители указали на сложности адаптации детей мигрантов в школе

«Проблема существует, но письмо Минпросвещения носит рекомендательный характер. Там сказано, что нужно стремиться к тому, чтобы в классе не было более трех детей, которые плохо знают русский язык. Если самих претендентов больше, они проживают там, где школа, школа не имеет права отказать. Это будет нарушением Конституции, права на образование. Школе придется набираться столько, сколько проживает в районе. Рекомендация направлена на то, чтобы делить детей, не отправлять их в один класс, распределять, чтобы учитель мог справиться со своими задачами», - пояснила она.

По ее словам, дети мигрантов плохо вливаются в коллектив, зачастую ведут себя агрессивно, поэтому решать вопрос нужно на другом уровне.

«Дело в том, что многие дети мигрантов плохо вливаются в коллектив, не говоря уже о языковом барьере. Существует и культурный барьер, правила поведения у них другие. Часто возникают конфликты между детьми. Дети мигрантов сбиваются в анклавы, ведут себя агрессивно, бывают драки. Эта тема известная, многие родители об этом говорят. Конечно, нужно с этим что-то делать. Вопрос в том, помогут ли рекомендации Минпросвещения в решении этих вопросов. Обычно мигрантов больше, чем по три человека на класс. Вряд ли эту проблему можно решить, не ограничив въезд мигрантам. Если человек приехал к нам работать, это не значит, что он должен привозить всю семью, обучать детей за счет государства и так далее. У нас появляются даже школы для мигрантов, но это тоже плохо, потому что они не вливаются в общество», - заключила собеседница НСН.

Ограничение в школах числа детей иностранцев – это странная и формальная мера, которая говорит о том, что в Минпросвещения не хотят заниматься проблемой обучения школьников со слабым знанием русского языка, заявил ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий «Радиоточке НСН».

