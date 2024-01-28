Платят компенсации. В Ростове-на-Дону жителям рухнувшего дома выпрачивают деньги
Власти продолжают работать с жите]ми дома в Ростове-на-Дону, в котором обрушился подъезд здания.
Обрушился первый подъезд дома на ул. Нариманова, 72/3, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале 28 января, в воскресенье.
Ростовские власти выплатят материальные компенсации 82 семьям, 97 человек поселят в маневренный фонд после того, как в трехподъездном пятиэтажном доме на улице. Нариманова, 72/3 обрушился подъезд. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
«По состоянию на 14.00 поданы заявления на заселение в муниципальный маневренный фонд 97 человек, которые проживали в аварийном доме по адресу улица Нариманова, 72/3. За единовременной материальной помощью в связи с утратой имущества первой необходимости обратились 82 семьи», – сообщил он в своем Telegram-канале.
Охраняют аварийный дом, в котором существует опасность дальнейшего обрушения, полицейские патрули. Для круглосуточного мониторинга ситуации со зданием подключили систему видеонаблюдения «Безопасный город», заявил Голубев.
По мнению представителя администрации Ростова-на-Дону, многоквартирный дом в Ростове-на-Дону на улице Нариманова может продолжить разрушаться. Причина - в неустойчивости и нестабильности конструкции.
«Да, может продолжаться обрушение, не исключено. Эта часть крайне неустойчива, нестабильна, то есть вполне возможно дальнейшее обрушение», – цитирует собеседника РИА Новости.
Сейчас жителей дома не пускают в квартиры. Состояние здания должны оценить специалисты, прокомментировал ситуацию представитель МЧС РФ по Ростовской области.
«Очень опасно, никому нельзя внутрь, часть здания может обрушиться в любой момент. Сейчас ждем специалистов, они на месте уже будут оценивать степень аварийности здания, а там будем решать», – заявил спасатель.
По его словам, накануне вечером вслед за жителями из здания были эвакуированы практически все домашние животные.
Жильцам обрушевшегося дома на улице Нариманова, 72/3 местные власти выплатят единовременную материальную помощь в связи с потерей жтлья и имущества - от 10 тысяч до 40 тысяч рублей. Об этом сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко в Telegram-канале.
«Жильцам, зарегистрированным по данному адресу, будет выплачена единовременная материальная помощь в размере от 10 до 40 тысяч рублей на человека», - написал Логвиненко.
По данным главы администрации Ростова-на-Дону, 10 тысяч рублей власти выплатят всем, кто зарегистрирован в доме. В случае полной утраты имущества первой необходимости жители получат еще 30 тысяч, при частичной потере - - 20 тысяч рублей.
Власти организовали горячую линию для жителей обрушевшегося здания.
Депутат Госдумы РФ, экономист Михаил Делягин в эфире НСН предупердил о последствиях жизни людей в аварийных домах.
«Удержание людей в аварийном жилье - это их убийство. Не только потому, что жилье периодически складывается на голову людям. А потому что, когда человек живет в ощущении, что ему на голову может упасть потолок, у него разрушается нервная система, он больше болеет, раньше умирает», - заключил он.
Ранее стало известно, накануне вечером в Ростове-на-Дону произошло частичное обрушение стены первого подъезда пятиэтажки на улице Нариманова, 72/3. Из здания эвакуировали 95 человек, пострадавших нет, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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