Платят компенсации. В Ростове-на-Дону жителям рухнувшего дома выпрачивают деньги

Ростовские власти выплатят материальные компенсации 82 семьям, 97 человек поселят в маневренный фонд после того, как в трехподъездном пятиэтажном доме на улице. Нариманова, 72/3 обрушился подъезд. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«По состоянию на 14.00 поданы заявления на заселение в муниципальный маневренный фонд 97 человек, которые проживали в аварийном доме по адресу улица Нариманова, 72/3. За единовременной материальной помощью в связи с утратой имущества первой необходимости обратились 82 семьи», – сообщил он в своем Telegram-канале.

Охраняют аварийный дом, в котором существует опасность дальнейшего обрушения, полицейские патрули. Для круглосуточного мониторинга ситуации со зданием подключили систему видеонаблюдения «Безопасный город», заявил Голубев.